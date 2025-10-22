o2 Telefónica führt ab sofort den Smartphone-Treuevorteil ein. Bestandskunden der Kernmarke erhalten damit bei der Vertragsverlängerung vergünstigte Konditionen auf aktuelle Smartphones. Die Aktion richtet sich gezielt gegen die gängige Praxis im Mobilfunkmarkt, bei der Neukunden oft bessere Angebote erhalten als langjährige Stammkunden.

Was der Treuevorteil konkret bedeutet

Der Treuevorteil gilt für alle verfügbaren Smartphones in Kombination mit den o2 MyHandy Ratenplänen, wahlweise mit 24 oder 36 Monaten Laufzeit. Interessant wird es bei der zeitlichen Verfügbarkeit.

Je nach gewähltem Tarif können Kunden den Treuevorteil unterschiedlich früh nutzen. Wer sich für den o2 Mobile L oder einen höherwertigen Tarif entscheidet, profitiert ab dem 13. Vertragsmonat. Bei einem Wechsel in den o2 Mobile M greift der Vorteil ab dem 17. Monat, beim o2 Mobile S ab dem 19. Monat. Es kann somit ein Wechsel in einen höheren Tarif notwendig sein, um den Treuevorteil bestmöglich nutzen zu können. Die Nutzung des Vorteils ist jederzeit nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit möglich. Die Aktion gilt bis zum 31.12.2025.

Rechnet sich das wirklich?

Die mögliche Ersparnis lässt sich am besten an einem Beispiel zeigen, das o2 auch prompt liefert. Kunden im o2 Mobile M erhalten beim Kauf eines Google Pixel 10 Pro über MyHandy 15 Euro monatlichen Rabatt zusätzlich zu anderen Endgerät-Vergünstigungen. Über 24 Monate summiert sich das auf bis zu 360 Euro. Das sind keine unerheblichen Beträge, besonders wenn man bedenkt, dass dieser Vorteil zu eventuell bereits bestehenden Rabatten hinzukommt.

Für Kunden lohnt es sich jedoch nach wie vor, Angebote zu vergleichen. Mit dieser Maßnahme zielt o2 offensichtlich auf eine Kundengruppe ab, die ihren Vertrag traditionell alle zwei Jahre zusammen mit einem neuen Gerät verlängert. Dieses Nutzungsverhalten trifft in der Realität aber auf einen immer kleiner werdenden Kundenkreis zu. Viele Käufer trennen heute bewusst Vertrag und Gerätekauf, um flexibler auf Händlerangebote reagieren zu können oder ihre Smartphones schlicht länger zu nutzen. Da sich der Vorteil ausschließlich auf die Ratenzahlung des Geräts bezieht, bleibt der monatliche Grundpreis des Tarifs unberührt.

