Wahoo hat soeben die Einführung der neuen Funktion ELEMNT Custom Waypoints für seine Fahrradcomputer angekündigt. Das zugehörige Firmware-Update steht bereits für ELEMNT Bolt 3, ELEMNT Roam 3 sowie ELEMNT Ace auf den Wahoo-Servern als Download bereit.

Wahoo bringt Custom Waypoints auf seine ELEMNT GPS Bikecomputer

Vor ein paar Monaten haben wir den ELEMNT Roam 3 ausführlich getestet und euch seitdem über verschiedene Software-Updates infomrmiert. Ab sofort steht das nächste große Update zur Verfügung (für den Roam 3 ist es beispielsweise Version WH47-301724), welches nicht nur verschiedene Fehler beseitigt, sondern auch neue Funktionen einführt. Im Fokus stehen Custom Waypoints bzw. benutzerdefinierte Wegpunkte.

Heutzutage planen viele Radfahrer ihre Ausfahrten nicht nur mit Blick auf die Kurven – sie denken auch an die Stopps, Anstiege und Schlüsselmomente, die jede Route einzigartig machen. Mit Custom Waypoints auf den ELEMNT Bikecomputern könnt ihr jetzt diese wichtigen Details direkt auf eurem Wahoo-Radcomputer sehen und erhaltet entsprechende Benachrichtigungen. Egal, ob es sich um einen Verpflegungsstopp, einen steilen Anstieg oder eine Lieblingsbäckerei handelt, jeder Wegpunkt erwacht während der Fahrt zum Leben.

Die Einführung von Custom Waypoints bringt die ELEMNT-GPS-Bikecomputer auf den Stand des heutigen Radfahrerlebens und bietet eine nahtlose, auf den Biker ausgerichtete Erfahrung. Diese Funktion verbessert die Navigation auf Gen3-ELEMNTs wie dem BOLT 3, dem ROAM 3 und dem ELEMNT ACE.

Ihr könnt Wegpunkte zu euren Routen in Strava, Komoot oder Ride with GPS hinzufügen, um vollständig angepasste Fahrten zu erstellen. Sobald sie mit der Wahoo App synchronisiert sind, werden diese Wegpunkte automatisch angezeigt. Ihr erhaltet Benachrichtigungen, sobald ihr euch einem Wegpunkt nähet, und könnt so sicherstellen, dass ihr nie eine Versorgungsstation, einen Wasserstopp oder einen weiteren spannenden Ort verpasst. Warnungen können auch helfen, bevorstehende Kreuzungen oder Abzweigungen zu erkennen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.

