Vor rund einem Monat hat Apple die neuen iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro Modelle auf den markt gebracht. Während iPhone 17 und iPhone 17 Pro nach wie vor mit Lieferengpässen zu kämpfen haben, ist das iPhone Air sofort verfügbar. Es heißt, dass das ultra-dünne iPhone Air mit einem Nachfrageproblem zu kämpfen hat. Dies könnte auch der Grund dafür sein, dass man das iPhone Air bereits mit 200 Euro Rabatt erhält.

iPhone Air kostet „nur“ noch 999 Euro

Während Apple das neue iPhone Air zum Listenpreis von 1199 Euro über seinen Online Store sowie vor Ort in den Apple Stores anbietet, fallen bei Händlern mittlerweile deutlich die Preise. Bei Amazon erhaltet ihr das iPhone Air mit 256GB in den Farben Space Schwarz, Himmelblau und Lichtgold für 999 Euro statt 1199 Euro. Wir können uns an kein iPhone-Modell der letzten Jahre erinnern, bei denen der Preis des Gerätes innerhalb weniger Wochen so stark gesunken ist. Das 512GB erhaltet ihr Bei Amazon für 1329 Euro statt 1449 Euro und für das 1TB werden nur 1599 Euro statt 1699 Euro fällig. Rein prozentual liegt die höchste Ersparnis beim 256GB Modell. Hier liegt der Rabatt bei 17 Prozent.

In den letzten Tagen mehrten sich die Berichte, dass das iPhone Air nur in sehr geringen Stückzahlen gefragt ist. Lediglich aus China war zu hören, dass das Gerät wenige Stunden nach dem offiziellen Verkaufsstart komplett ausverkauft war.

Ming Chi Kuo: iPhone Air liegt deutlich hinter den Erwartungen

Zuletzt gab der renommierte Analyst Ming Chi Kuo eine Einschätzung zum iPhone Air ab. Dieser äußerte sich auf X wie folgt

Die Nachfrage nach dem iPhone Air blieb hinter den Erwartungen zurück, was dazu führte, dass die Lieferkette sowohl Lieferungen als auch Produktionskapazitäten zurückfuhr. Es wird erwartet, dass die meisten Lieferanten ihre Kapazitäten bis zum ersten Quartal 2026 um mehr als 80 Prozent reduzieren werden, während einige Komponenten mit längeren Lieferzeiten voraussichtlich bis Ende 2025 eingestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die bestehende Pro-Serie und die Standardmodelle den Großteil der Nachfrage der High-End-Nutzer bereits gut abdecken und wenig Spielraum für die Erschließung neuer Marktsegmente und Positionierungen bleibt – da frühere Versuche mit den Modellen Mini, Plus und jetzt Air allesamt nicht erfolgreich waren.

In der Gesamtheit sind die 2025er iPhone-Modelle stärker geragt als iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max im vergangenen Jahr.