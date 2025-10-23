Apple TV setzt schon lange nicht mehr nur auf Serien, auch immer mehr Filme sind im Portfolio des Video-Streaming-Dienstes. Mit „Sponsor“ kündigt sich nun ein neuer Psycho-Thriller an. Als Hauptdarsteller und als CO-Autor agiert Jason Segal.

Apple TV kündigt neuen Original-Film „Sponsor“ mit Jason Segal an

Apple Original Films hat bekannt gegeben, dass es die weltweiten Rechte an „Sponsor“ erhalten hat. Apple Studios wird den neuen Spielfilm mit Jason Segel in der Hauptrolle und unter der Regie von James Ponsoldt produzieren. Der Film, der in Kalifornien gedreht werden soll, stammt von einer originellen Idee, die von Segel und Ponsoldt gemeinsam geschrieben wurde, die auch als ausführende Produzenten von Apples Emmy Award-nominierter Komödie „Shrinking“ fungieren.

Auch zur Story des Films hat sich Apple TV bereits geäußert. In „Sponsor“ macht Peter (Segel) einen großen Fehler, als er sich hinter das Steuer setzt, nachdem er zu viel gefeiert hat. Ein schrecklicher Unfall lässt ihn vor die Wahl: Gefängnis oder ein Genesungsprogramm. Überzeugt, kein Alkoholproblem zu haben, erscheint er widerwillig zu seinem ersten Treffen und sucht nach einem Sponsor. Der nüchterne, charismatische und zugleich rätselhafte Jerry kommt herein. Peter ist überzeugt, dass Jerry die Antwort auf seine Gebete ist.

Der Film ist die jüngste Zusammenarbeit von Apple, Segel und Ponsoldt nach der Emmy-nominierten Komödie „Shrinking“, die am 28. Januar 2026 in die dritte Staffel zurückkehrt. Segel und Ponsoldt arbeiteten bereits 2015 an dem Spielfilm „The End of the Tour“ zusammen, in dem Segel die Hauptrolle spielte und Ponsoldt Regie führte.