Rund zwei Monate trennen uns noch vom diesjährigen Weihnachtsfest. Im Vorfeld hat Apple TV nun ein erstes Weihnachts-Special angekündigt. Die Fraggles geben sich ab dem 05. Dezember die Ehre.

Apple TV kündigt Weihnachts-Special “The First Snow of Fraggle Rock“ an

Gobo, Red, Wembley, Mokey und Boober Fraggle sind zur Weihnachtszeit zurück! Apple TV hat das brandneue Weihnachtsspecial “The First Snow of Fraggle Rock“ (zu Deutsch „Der erste Schnee von Fraggle Rock“) angekündigt. Diese feiert am Freitag, den 5. Dezember 2025, seine weltweite Premiere. Das Special beinhaltet einen Cameo-Auftritt der Musikerin und Internet-Sensation Lele Pons, der ein harmonisches Duett des beliebten „Fraggle Rock“-Klassikers „Our Melody“ mit Gobo sowie zwei weitere Weihnachtslieder beinhaltet,

Die Fraggles warten sehnsüchtig auf den ersten Schnee und all die damit verbundenen Traditionen. Doch als nur eine einzige Schneeflocke fällt und Gobo das alljährliche Weihnachtslied nicht schreiben kann, gerät die Weihnachtszeit völlig aus dem Ruder. Zum ersten Mal überhaupt reist Gobo in die Menschenwelt – oder, wie die Fraggles sie nennen: in den Weltraum –, um unerwartete musikalische Inspiration zu finden. Und zum ersten Mal ist Junior im Schloss der Gorgs überwältigt von der Ankunft eines neuen Gorg-Babys. In dieser Weihnachtszeit lernen die Fraggles und Gorgs, dass schöne Momente nicht immer perfekt sind – aber sie können so einzigartig und unvergesslich sein wie Schneeflocken.