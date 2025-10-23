Vergangene Woche hat Apple neben dem MacBook Pro (M5) und iPad Pro (M5) auch Vision Pro (M5) angekündigt. Die neuen Modelle haben gestern ihren Verkaufsstart gefeiert und wie sich nun herausstellt, wird die neue Version von Vision Pro sowie das neue Dual Knit Kopfband in Vietnam gefertigt.

Apple Vision Pro (M5) wird in Vietnam gefertigt

Apple Vision Pro mit M2-Chip wurde mit Luxshare in China gefertigt. Dabei handelt es sich um den selben Fertiger, der ebenfalls einen Teil der AirPods produziert. Die neue Vision Pro (M5) wird in Vietnam gefertigt. Der Schritt zeigt die zunehmende Verlagerung der Fertigung von Apple. Während es immer noch die meisten iPhones in China herstellt, werden viele weitere Produkte mittlerweile außerhalb von China gefertigt. Insbesondere einen Großteil der Produkte, die Apple in den USA verkauft, versucht das Unternehmen außerhalb von China zu fertigen, um Importzölle zu verhindern.

Bloomberg berichtet weiter, dass auch die kommenden Apple Smart-Home-Geräte, darunter ein Home Hub, eine Sicherheitskamera, ein Tischroboter sowie eine Videotürklingel, ebenfalls in Vietnam gefertigt werden sollen.

Mit der iPhone 17-Reihe werden die meisten in den USA verkauften Modelle in Indien hergestellt. Die meisten AirPods, Apple Watches, iPads und HomePods stammen aus Vietnam. Immer mehr Macs werden jetzt in Thailand und Malaysia hergestellt. Anfang dieses Jahres kündigte Apple Pläne an, das Coverglas für alle iPhones und Apple Watches in den USA herzustellen.