Apples Streamingdienst Apple TV könnte vor einer großen Expansion stehen. Berichten zufolge prüft das Unternehmen ernsthaft den Kauf des Mediengiganten Warner Bros. Discovery. Ein solcher Schritt würde den gesamten prestigeträchtigen Katalog von HBO auf einen Schlag in Apples Ökosystem bringen. Doch das Interesse ist groß und die Konkurrenz schläft nicht.

Ein heißer Bieterkampf bahnt sich an

Der Bieterprozess scheint bereits in vollem Gange zu sein. Wie Bloomberg berichtet, hat Warner Bros. CEO David Zaslav vor kurzem seine leitenden Angestellten über die Pläne informiert. Warner hat dem Vernehmen nach bereits zwei Angebote von Paramount Skydance als zu niedrig abgelehnt. Neben Apple, Amazon und Paramount werden auch Netflix und Comcast als potenzielle Käufer gehandelt.

Bisher setzte Apple TV fast ausschließlich auf aufwendig produzierte Eigeninhalte. Die Übernahme von Warner Bros. wäre eine fundamentale Erweiterung der bisherigen Strategie. Der wahre Schatz in diesem Deal ist zweifellos HBO. Der Sender ist ein Garant für erstklassige und extrem populäre Inhalte. Serien wie „Game of Thrones“, „Silicon Valley“ oder „The White Lotus“ würden die Attraktivität von Apple TV über Nacht massiv steigern.

Das Interesse kommt nicht von ungefähr. Eine aktuelle Marktanalyse von Antenna zeigt eine interessante Überschneidung. In den USA nutzen 21 Prozent der HBO Abonnenten gleichzeitig auch Apple TV. Apples Kunden wollen diese Inhalte offensichtlich sehen. Mit einer Übernahme würde Apple diesen Zuschauern ein unschlagbares Paket bieten. Der Schachzug könnte Apple TV letztendlich in eine völlig neue Liga katapultieren.