Vergangenen Woche angekündigt, feierte das neue iPad Pro mit M5-Chip kürzlichen seinen Verkaufsstart. Das neue Modell ist bei Apple selbst sowie über Apple-Partner erhältlich. Nun haben sich verschiedene Apple Manager in einem Interview zum neuen iPad-Modell geäußert.

Interview: Apple Manager sprechen über neues M5 iPad Pro

Rund um den Verkaufsstart eines neuen Produktes gibt Apple für gewöhnlich Interviews, um über die Neuheiten zu sprechen und natürlich auch um die Werbetrommel für ein neues Produkt zu rühren. Dieses Mal hat Stephen Robles die Möglichkeit, mit Ted Merendino und Ty Jordan vom Apple iPad Team zu sprechen.

In dem Gespräch geht es um allerlei Aspekte rund um das neue iPad Pro M5, wobei in erster Linie der neuen M5-Chip im Fokus stand. Apple sprach darüber, für welchen Nutzerkreis sich das iPad Pro M5 anbietet und wie das Gerät Arbeitsabläufe auf ganzer Linie verändert.

Neben kleineren Verbesserungen stellt der M5-Chip sicherlich das Highlight der 2025er iPad Pro Modelle dar. Im Bezug auf die KI-Leistung des Chips schreibt Apple

Mit der Power des M5 Chips für das iPad Pro macht KI auf dem iPad dank einer fortschrittlicheren GPU und CPU und einer schnelleren Neural Engine den nächsten großen Schritt. Die 10-Core GPU führt eine neue Architektur mit einem Neural Accelerator in jedem Kern ein, was für einen enormen Sprung bei der GPU Performance für KI Workloads sorgt. Der M5 liefert eine KI Performance, die bis zu 3,5-mal schneller ist als beim M4 und bis zu 5,6-mal schneller als beim iPad Pro mit M1. Das neue iPad Pro ist für KI entwickelt und beschleunigt eine Vielzahl von Workloads, wie die diffusionsbasierte Bildgenerierung direkt auf dem Gerät in Apps wie Draw Things, und KI Video-Maskierung in Apps wie DaVinci Resolve. Die schnellere 16-Core Neural Engine liefert die energieeffizienteste Performance für On-Device KI. Das ist perfekt für Apps, die das Foundation Models Framework nutzen, und für Apple Intelligence Features wie die Bilderstellung in Image Playground.

Doch nicht nur bei der KI-Leistung mach der M5-Chips einen großen Sprung nach vor. 3D Rendering mit Raytracing in Octane X ist im Vergleich zum iPad Pro mit M4 bis zu 1,5-mal schneller. Videotranskodierung in Final Cut Pro für iPad ist im Vergleich zum iPad Pro mit M4 bis zu 1,2-mal schneller.