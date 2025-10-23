Aktuelle Berichte aus der Zulieferkette deuten auf Apples nächste Chipgeneration für das iPhone 18 Lineup hin. Das Unternehmen plant offenbar erneut zwei Varianten, einen A20 und einen A20 Pro Chip. Das wirklich spannende Detail ist jedoch der Herstellungsprozess. So berichtet der Leaker Mobile Phone Chip Expert, dass Apples Chipfertiger TSMC erstmals das 2-Nanometer-Verfahren für den A20 einsetzen wird.

Der große Leistungssprung

Die Aufteilung der Chips dürfte einem bekannten Muster folgen. Der leistungsstärkere A20 Pro wird voraussichtlich den Pro-Modellen des iPhone 18 und dem seit langem erwarteten faltbaren iPhone vorbehalten sein. Der A20 Standardchip käme dann im regulären iPhone 18 zum Einsatz.

Möglicherweise wird Apple die 2-Nanometer-Technologie nur in der Pro-Variante des Chips einsetzen, da die neue Technologie deutlich teurer ist als ihr 3-Nanometer-Pendant. Fest steht, dass der Wechsel auf 2 Nanometer einen bedeutenden Schritt darstellt. Ein derart verkleinerter Fertigungsprozess ermöglicht eine bessere Leistung und vor allem eine höhere Energieeffizienz. Der jährliche Leistungszuwachs könnte damit deutlich größer ausfallen als in den letzten Generationen zuvor, die alle auf einer ähnlichen 3-Nanometer-Basis aufbauten.

Neue Architektur für den Arbeitsspeicher

Laut einem vorherigen Gerücht werden zumindest einige A20 Chips über RAM verfügen, der direkt auf demselben Wafer wie die CPU, GPU und Neural Engine integriert ist, anstatt neben dem Chip zu liegen und über einen Interposer verbunden zu sein. Eine solche Integration würde den Chip nicht nur kompakter machen, sondern durch die kürzeren Signalwege auch die Effizienz erheblich steigern.