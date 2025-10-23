Vodafone hat angekündigt, dass das Düsseldorfer Unternehmen ab dem 26. Oktober neue Glasfaser-Tarife mit höheren Geschwindigkeiten anbietet. Um euch den Umstieg zu erleichtern, werden nicht nur die Download- und Upload-Geschwindigkeiten erhöht, Vodafone senkt auch den Preis für den schnellsten Gigabit-Tarif um 10 Euro.

Vodafone: neue Glasfaser-Tarife ab dem 26. Oktober 2025

Vodafone bietet ab dem 26. Oktober neue Glasfaser-Tarife an. Weiterhin stehen euch vier Tarife zur Auswahl. Es gibt neue Download-Bandbreiten von 150 (statt bislang 100), 300 (statt bislang 250) und 600 Mbit/s (statt bislang 500) und bis zu dreifach höhere Upload-Geschwindigkeiten.

Der GigaZuhause 150 Glasfaser bietet zu monatlich 44,99 Euro Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s im Download und 75 Mbit/s im Upload. Der GigaZuhause 300 Glasfaser überträgt Daten mit bis zu 300/150 Mbit/s im Downstream/Upstream. Für diesen Tarif zahlt ihr 49,99 Euro pro Monat. Der GigaZuhause 600 Glasfaser bringt es auf bis zu 600/300 Mbit/s zu monatlich 54,99 Euro. Und der schnellste GigaZuhause 1000 Glasfaser liegt bei 1.000/500 Mbit/s. Er kostet monatlich 69,99 Euro und wird damit 10 Euro günstiger als der bisherige Gigabit-Anschluss. Damit liegt das Verhältnis von Download zu Upload in allen Tarifen bei 2 zu 1.

Begleitend dazu startet Vodafone eine 9-Monats-Promotion. In den ersten neun Monaten reduziert sich die monatliche Grundgebühr auf nur 19,99 Euro. Neu ist ebenfalls die Sprach-Flatrate. Sie gilt für Anrufe in alle deutschen Festnetze und Mobilfunk-Netze.

Ihr könnt risikofrei“ mit dem Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser anfangen. Solltet ihr feststellen, dass ihr die Geschwindigkeit fürs Surfen, Home Office oder Streamen nicht benötigen, so könnt ihr dank Wechselgarantie nach dem 6. Monat der Vertragslaufzeit in einen kleineren Glasfaser-Tarif wechseln.

