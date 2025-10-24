Sneaky Sasquatch hat ein großes Update erhalten und kann ab sofort in Version 2.1 heruntergeladen werden. Nach dem Update haben Apple Arcade Abonnenten verschiedene Möglichkeiten, um „heimlich Blödsinn“ zu treiben.

Apple Arcade: Sneaky Sasquatch erhält großes Farming-Update

Im Mai wurde bekannt, dass Apple das Gaming-Studio RAC7 und damit die Entwickler von Sneaky Sasquatch übernommen hat. Seitdem war es verhältnismäßig ruhig um das beliebte Spiel. Dies ändert sich nun, da die Entwickler ein großes Farming-Update veröffentlicht haben.

Spieler begeben sich auf den Weg zu Omas Bauernhof in Richtung Osten, um Traktor, Saatgut und Dünger zu erwerben – und die Felder ganz im Stil eines echten Sasquatch zu bestellen: zum Spaß und um Geld zu verdienen. Passend zu Halloween gibt es auch wieder Kürbis-Spaß in Sneaky Sasquatch.

Weitere Halloween-Updates

Apropos Halloween. Auch weitere Apple Arcade Spiele haben Updates verpasst bekommen. In folgenden Spielen erwarten euch schaurig schöne Updates.

Worms Across Worlds: Das Spiel bekommt einen kompletten Halloween-Look mit gruseligen Missionen, Geisterhüten, gruseligen Würmern und einem neuen Proving Ground-Event voller unheimlicher Belohnungen und schaurigem Spaß.

Rodeo Stampede+: Mutige Spieler können Geister suchen und sammeln, um sie gegen verschiedene Tiere, Hüte und Dekorationen einzutauschen.

Fruit Ninja Classic+: Startet das Mondschein-Event im Spiel, bei dem ihr die Mondscheinmotte-Klinge und das Hexenhöhle-Dojo gewinnen könnt.

Cooking Mama: Cuisine!: Bereitet lustige Halloween-Gerichte mit der zeitlich begrenzten Kürbiszutat zu.

Temple Run+: Ein gruseliger Halloween-Schrecken geht im Tempel um und bringt Halloween-Herausforderungen und die Möglichkeit, Carnifex freizuschalten.

Play-Doh World: Baut Monster im neuen Spukhausbereich und entdeckt neue Halloween-Puzzles, Grafiken, Kleidung und mehr.