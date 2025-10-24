Man kann sicherlich geteilter Meinung darüber sein, ob das Weiße Haus in Washington einen 350 Millionen Dollar teuren Ballsaal benötigt oder eben nicht. Verschiedene US-Technologieunternehmen haben dem US-Präsidenten zugesagt, für das Projekt zu spenden.

Apple spendet für Trumps 350 Millionen Dollar teures Ballsaalprojekt im Weißen Haus

CNN berichtet, dass Apple zu den Unternehmen gehört, die für den Bau des 8.360qm großen Ballsaal von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus beitragen werden.

Der Bau des Ballsaals begann diese Woche, der Ostflügel des Weißen Hauses wurde abgerissen. Trump gibt an, dass der Ballsaal 350 Millionen Dollar kosten und durch private Spenden finanziert werden soll. Die Kosten liegen damit bereits um 150 Millionen Dollar über den zuvor von Trump genannten Zahlen.

Neben Apple gehören auch Amazon, Google, Meta, Microsoft, HP und weitere Unternehmen zu den Spendern für den Bau des Ballsaals. Über den genauen Spendenbetrag der jeweiligen Unternehmen ist nichts bekannt.