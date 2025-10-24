Apple Chief Operating Officer Sabih Khan hat im Gespräch mit Fox News Digital bestätigt, dass das Unternehmen in den USA hergestellte KI-Server vorzeitig aus seinem neuen Werk in Houston ausliefern wird.

Apple beschleunigt Zeitplan für in den USA gebaute KI-Server

Im Laufe des Jahres hat Apple ein 600 Milliarden Dollar Investitionspaket in die US-Infrastruktur angekündigt. Ein Teil des Geldes sollte in eine Server-Produktionsanlage in Houston fließen. Es heißt

Anfang des Jahres begannen in Houston die Bauarbeiten für die neue Fabrik zur Produktion fortschrittlicher Apple-Server. Im Juli wurde dort das erste Testgerät produziert. Die 23.000 Quadratmeter große Server-Produktionsanlage soll 2026 mit der Massenproduktion beginnen.

Die bisher außerhalb der USA gefertigten Server aus Houston werden eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Apple Intelligence spielen und bilden die Grundlage für Private Cloud Computing (…).“

Nun erklärte Apple-COO Sabih Khan gegenüber Fox News Digital, dass die Server „als Reaktion auf Trumps aggressives Drängen, diese Projekte so schnell wie möglich online zu bringen“, früher als geplant ausgeliefert würden. Khan sagte