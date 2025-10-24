Das NFC Forum hat „Release 15“ fertiggestellt, eine neue Zertifizierung, die künftigen Geräten eine spürbare Verbesserung beschert. So wird die Reichweite von NFC-Verbindungen von den bisherigen 5 Millimetern auf eine Reichweite von bis zu 20 Millimetern erweitert.

Neuer NFC-Standard

Die Erweiterung mag auf den ersten Blick bescheiden wirken, könnte im Alltag aber einen spürbaren Unterschied machen. Wer sein iPhone oder seine Apple Watch nutzt, um Hotelzimmer oder das eigene Auto zu entriegeln, kennt das Problem. Man muss das Gerät oft sehr präzise positionieren, damit die Verbindung zustande kommt. Mit der vierfachen Reichweite wird dieser Vorgang deutlich entspannter und funktioniert bereits aus etwas größerer Entfernung.

Für Apple bedeutet das konkrete Verbesserungen bei HomeKit-kompatiblen Türschlössern, digitalen Hotelschlüsseln in der Wallet-App oder beim Entsperren des Fahrzeugs. Die Technologie bleibt dabei sicherer als Bluetooth oder Ultra Wideband, da die Distanz trotz Verbesserung noch immer sehr gering ist.

Bestehende iPhones und Apple Watches profitieren jedoch nicht von der Neuerung, da die erweiterte Reichweite angepasste Hardware voraussetzt. Apple müsste also in kommenden Modellen entsprechend aktualisierte NFC-Chips verbauen. Da Apple Mitglied im NFC Forum ist, dürfte das Unternehmen an der Entwicklung der neuen Spezifikation beteiligt gewesen sein.

Erste Geräte mit der erweiterten Zertifizierung könnten in den kommenden Monaten auf den Markt kommen, nachdem die entsprechenden Test- und Zertifizierungsverfahren nun verfügbar sind.