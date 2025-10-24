Apple arbeitet möglicherweise daran, iPhone-Nutzern einen vollwertigen Internetzugang über einen Satellitendienst zu bieten. Laut einem Bericht von The Information könnten bereits die im kommenden Jahr erscheinenden iPhone-Modelle diese Funktion erhalten.

Satelliteninternet fürs iPhone

Die neue Technologie würde iPhones den Zugriff auf 5G-Netzwerke ermöglichen, die nicht über eine erdgebundene Infrastruktur arbeiten. Anders als die aktuellen Satellitenfunktionen ab dem iPhone 14 wäre damit ein vollwertiger Internetzugang über Satellit möglich. Bisher beschränken sich die Features auf „Notruf SOS via Satellit“, „Pannendienst via Satellit“, „Nachrichten via Satellit“ und eine Nutzung von „Wo ist?“.

Falls Apple den frühestmöglichen Zeitplan einhält, dürften das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max die ersten Geräte sein, die das erweiterte Satelliteninternet unterstützen. Auch das seit langem erwartete faltbare iPhone könnte zum Launch dabei sein. Das Standard-iPhone 18 würde vermutlich erst im März 2027 folgen.

Die technische Realität

Einen wichtigen Punkt gilt es jedoch noch zu klären. Momentan existiert kein Dienst, der vollwertiges 5G-Satelliteninternet direkt an Smartphones liefert. Schon heute lassen sich über eine Starlink-Satellitenschüssel hohe Geschwindigkeiten erreichen, wobei diese ein WiFi-Netzwerk aufbaut. In den USA kostet der Service 50 Dollar monatlich für 50 GB oder 165 Dollar für unbegrenzte Daten. Die tragbare Starlink Mini Schüssel gibt es aktuell für 299 Dollar. Apples Vision geht aber weiter. So sollen iPhones ohne externe Hardware 5G-Satelliteninternet bieten können.

Mögliche Partnerschaft mit SpaceX

Für seine aktuellen Satellitendienste arbeitet Apple mit Globalstar zusammen. The Information nennt jedoch Hinweise, die auf eine künftige Kooperation zwischen Apple und SpaceX hindeuten.

SpaceX unterstützt neuerdings dasselbe Funkspektrum wie Apples iPhone-Satellitenfunktionen. Gleichzeitig soll Globalstar-Chairman Jay Monroe über einen Verkauf des Unternehmens für mehr als 10 Milliarden Dollar nachdenken. Der jüngste Quartalsbericht von Globalstar warnt zudem vor erheblichen finanziellen Auswirkungen beim Verlust eines Großkunden, wobei es sich hier vermutlich um Apple handelt. Die Beziehung zwischen Apple und SpaceX-Chef Elon Musk gilt allerdings als angespannt. Ob beide Seiten ihre Differenzen überwinden können, bleibt abzuwarten.