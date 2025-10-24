Im dritten Quartal 2025 steigen die weltweiten Computerverkäufe im Jahresvergleich um 8,1 Prozent. Der Hauptgrund für den deutlich Anstieg dürfte das Ende des Supports für Windows 10 gewesen sein. Aber auch strategische Anpassungen von Beständen im Zusammen mit US-Importzöllen dürften für die Entwicklung mitverantwortlich gewesen sein. Zu den Gewinnern gehört unter anderem Apple. So könnte das Unternehmen im Q3 15 Prozent mehr Macs verkaufen als ein Jahr zuvor.

Mac-Verkäufe stiegen im Q3/2025 um 15 Prozent

Glaubt man den vorläufigen Daten von Counterpoint Research, so stiegen die weltweiten Computer-Verkäufe im abgelaufenen Quartal um 8,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im vergangenen Jahr. Der Support von Windows 10 wurde eingestellt und da noch auf zahlreichen Computer Windows 10 installiert ist, dürfte dies auch in den kommenden Jahren als wichtiger Katalysator dienen.

Ein paar der wichtigsten Aussagen der Analysten haben wir für euch zusammengetragen. Lenovo ist weiterhin Marktführer und konnte im Jahresvergleich 17,4 Prozent mehr PCs verkaufen. Dies ist der höchste Wachstumswert der sechs größten Anbieter. HP – der zweit-größte Anbieter – könnte seine Verkaufe im Q3 um 10,3 Prozent steigern. Dell verzeichnete einen leichten Rückgang im Jahresvergleich und verkaufte 0,9 Prozent weniger Computer. Die Auslieferungen von Apple stiegen im dritten Quartal 2025 im dritten Quartal 2025 um 14,9 Prozent im Jahresvergleich. Wachstumstreiber waren MacBooks. Zudem ist der Mac immer beliebter bei Unternehmen.

Asus verzeichnete das größte Wachstum im Vergleich zum Vorquartal und stieg um beeindruckende 22,5 Prozent, während es auch Wachstum von 14,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erreichte.

Mit Blick auf die Zukunft richtet sich die Aufmerksamkeit der Branche auf den nächsten großen Katalysator – den Aufstieg des KI-PCs. Im Jahr 2025 begannen PC-Hersteller mit der Auslieferung neuer Modelle mit KI-Beschleunigung auf dem Gerät, zum Beispiel Laptops, die in der Lage sind, generative KI-Assistenten und große Sprachmodelle lokal auszuführen, anstatt sich auf die Cloud zu verlassen.