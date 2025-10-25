Congstar hat eine neue Aktion gestartet, die euch für wenige tage einen Rabatt sowie Startguthaben auf die Zuhause DSL-Tarife beschert. Zudem entfällt der Bereitstellungspreis.
Congstar: Rabatt + Bonusguthaben für DSL-Tarife
Ab sofort gibt es wieder das Congstar Startguthaben auf die beiden Zuhause DSL-Tarife. Bis einschließlich 31.10.2025 gibt es ein Startguthaben von 30 Euro auf den 100er Tarif und 35 Euro auf den 250er Tarif. Da auch der Bereitstellungspreis wegfällt, zahlt man z.B. beim congstar Zuhause 100 Flex Tarif im ersten Monat nur 3 Euro.
Aktionstarife in der Übersicht
congstar Zuhause 100 Flex
- Bis zu 100 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload
- Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie
- Ohne Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar
- Bereitstellungspreis: 0 Euro
- Preis: 33 Euro statt 35 Euro pro Monat
- Startguthaben: 30 Euro
congstar Zuhause 250 Flex
- Bis zu 250 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload
- Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie
- Ohne Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar
- Bereitstellungspreis: 0 Euro
- Preis: 40 Euro statt 45 Euro pro Monat
- Startguthaben: 35 Euro
