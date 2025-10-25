Congstar hat eine neue Aktion gestartet, die euch für wenige tage einen Rabatt sowie Startguthaben auf die Zuhause DSL-Tarife beschert. Zudem entfällt der Bereitstellungspreis.

Congstar: Rabatt + Bonusguthaben für DSL-Tarife

Ab sofort gibt es wieder das Congstar Startguthaben auf die beiden Zuhause DSL-Tarife. Bis einschließlich 31.10.2025 gibt es ein Startguthaben von 30 Euro auf den 100er Tarif und 35 Euro auf den 250er Tarif. Da auch der Bereitstellungspreis wegfällt, zahlt man z.B. beim congstar Zuhause 100 Flex Tarif im ersten Monat nur 3 Euro.

Aktionstarife in der Übersicht

congstar Zuhause 100 Flex

Bis zu 100 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload

Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie

Ohne Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar

Bereitstellungspreis: 0 Euro

Preis: 33 Euro statt 35 Euro pro Monat

Startguthaben: 30 Euro

congstar Zuhause 250 Flex

Bis zu 250 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload

Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie

Ohne Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar

Bereitstellungspreis: 0 Euro

Preis: 40 Euro statt 45 Euro pro Monat

Startguthaben: 35 Euro

>>> Hier geht es zu den Congstar DSL-Tarifen <<<