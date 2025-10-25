Mit der Veröffentlichung des neuen M5 MacBook Pro hat sich iFixit wieder das Werkzeug genommen und sich den inneren Werten des ersten Mac mit M5-Chip gewidmet. Die Hauptneuerungen stecken im M5-Chip sowie der schnelleren SSD. Der spannendste Punkt im Teardown bleibt somit, ob Apple unter der Haube etwas an der Reparierbarkeit verbessert hat.

Die Hürden beim Akkutausch

Der Einstieg ins Gehäuse erfolgt wie gewohnt über P5-Schrauben. Eine große Herausforderung bei einer Reparatur bleibt der Akku. Apple macht einen Tausch unnötig kompliziert. So ist der Akku weiterhin fest mit dem gesamten Top Case verbunden, das auch die Tastatur enthält. Ein einfacher Akkutausch ist somit nicht vorgesehen. Stattdessen wird empfohlen, die teure und komplexe Top Case Baugruppe komplett zu wechseln.

Wer sich dennoch an einen Akkutausch wagt, braucht viel Geduld. Laut der offiziellen Reparaturanleitung von Apple muss für einen Akkuwechsel fast jede einzelne Komponente aus dem MacBook Pro entfernt werden. Das Logic Board muss als eines der ersten Teile weichen. Erst dann erhält man Zugang zu Lüftern, Anschlüssen und schließlich den Akkuzellen. Dieser enorme Aufwand macht die Reparatur zeitaufwändig und fehleranfällig.

Eine Verbesserung konnten die Techniker aber entdecken. Das Trackpad muss nicht mehr ausgebaut werden, um an die Klebestreifen der mittleren Akkuzellen zu gelangen. Das spart immerhin einen Arbeitsschritt.

Interessant wurde es beim Akku selbst. iFixit fand einen Energiespender mit 72,6 Wattstunden. Das ist eine leichte Steigerung gegenüber den 72,4 Wattstunden des M4-Vorgängers. Seltsamerweise listet Apple auf der eigenen Produktseite weiterhin den alten Wert mit 72,4 Wattstunden.

Das iFixit-Fazit

Am Ende bleibt das M5 MacBook Pro ein schwer zu reparierendes Gerät. Die Hürden für einen simplen Akkutausch sind extrem hoch. Die kleine Erleichterung beim Trackpad ändert wenig am Gesamturteil. iFixit vergibt daher nur 4 von 10 möglichen Punkten für die Reparierbarkeit.

Den kompletten Teardown seht ihr im Video von iFixit: