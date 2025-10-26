Wir nutzen den verhältnismäßig ruhigen Sonntag und werfen einen Blick auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk, Speicher für SolarFlow Balkonkraftwerk, Hub 2000 mit 1800 W... 【Zweifacher MPPT 1800 W】 Der Hub 2000 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1800 W. Wenn...

【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...

Angebot Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,... Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

Angebot Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per... LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...

Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...

Angebot Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2" Liquid Retina... WARUM EIN 16" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...

DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14-Core CPU und...

Angebot Aqara Smart Lock U200 (mit Fingerabdruck), Matter Over Thread, Smartes Türschloss mit Apple Home... [Native Matter Support over Thread] Das Aqara Smart Türschloss U200 integriert sich nahtlos in die...

[Apple Home Key & Verschiedene Entriegelungsmethoden] Das smart lock türschloss U200 bietet eine...

Angebot Anker Nano II 65W USB-C Ladegerät Netzteil mit Schnellladeleistung, GaN II Technologie, Kompatibel... DER EINE FÜR ALLES: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Lade ein 2020 MacBook Air in unter 2 Stunden, ein MacBook Pro 13ʺ mit...

Oral-B iO Series 6 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, Inkl. 3... INHALT: Oral-B elektrische iO Zahnbürste inkl 3 Aufsteckbürsten (1x Ultimative Reinigung, 1x...

Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100 Prozent mehr Plaque für...

Angebot soundcore P40i by Anker, Wireless Earbuds mit Noise Cancelling, Adaptive Geräuschunterdrückung,... SMARTES NOISE CANCELLING: Die soundcore P40i Earbuds mit Noise Cancelling verfügen über eine...

LANGE WIEDERGABEZEIT: Genieße 12 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Aufladung und verlängere...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2 m), dimmbarer LED Streifen für... Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Angebot UGREEN USB C Ladegerät 30W 3-Port GaN II Netzteil iPhone Adapter PD Schnellladegerät Kompatibel... Dreifach-Power Schnellladeoption: Mit 3-Port und einer Leistung von 30W ist dieses USB C Ladegerät...

3-in-1, Power in einem: Lade bis zu 3 Geräte gleichzeitig mit 3-Port (2 USB-C & 1 USB-A), sodass...

Angebot Jackery Explorer 240 v2, 256Wh LiFePO4 Solargenerator mit 300W AC/100W USB-C Ausgang, Outdoor... Passt in jeden Rucksack: kompakt und platzsparend, mit faltbarer Griff und Schlaufe ist die Jackery...

5 Anschlüsse, 1 Stunde Schnellladung: Jetzt mit USB-C-Eingang und -Ausgang, 100W PD...

Apple 2024 15" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer... WARUM EIN 15" MACBOOK AIR MIT M3 – Leistungsstark, leise und mobil: das beeindruckend leichte und...

DIE POWER DES M3 – Mit einer leistungsstarken 8-Core CPU und einer 10-Core GPU ermöglicht der...

Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24" 4.5K Retina... MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....

PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...

Angebot Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2" Liquid Retina... WARUM EIN 14" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...

DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14- Core CPU...

Angebot Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer... GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...

SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...

Angebot Govee Christmas lights, RGBIC Weihnachtsbeleuchtung Außen 20M, Lichterkette Innen Weihnachten Deko,... Passen Sie Ihre Festtagsstimmung an: Mit der Govee Uni-IC Control-Technologie kann jede LED-Perle...

Interaktiver Spielspaß: Mit lustigen Spielmodi trägt die Govee Uni-IC Control Technologie zu einer...

Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...

Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...

Angebot Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot soundcore by Anker Q30 Bluetooth Kopfhörer, Hybrid Active Geräuschisolierung, Individuelle Modi,... HI-RES AUDIO: Ausgeglichene Tonmitten, kristallklare Höhen mit 40mm Audio-Treibern für tiefes,...

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG: Reduziert effektiv bis zu 95% aller Störgeräusche von außen, wie...

Angebot Oral-B iO Series 9 Elektrische Zahnbürste — Electric Toothbrush, Inkl. 3 Aufsteckbürsten,... INHALT: Oral-B iO Zahnbürste inkl 3 Aufsteckbürsten (1x Ultimative Reinigung, 1x Sanfte Reinigung,...

Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100 Prozent mehr Plaque und...

Angebot TP-Link Tapo Smart WLAN Steckdose,Alexa Steckdose 4er Pack, Smart Home WiFi Steckdose, Alexa... Einfache Einrichtung und Verwendung: Schnelle und einfache tägliche Einrichtung und Verwaltung...

Zugriff auch von unterwegs: Programmieren Sie Fernseher, Lampen und andere Geräte, sodass sie sich...

Angebot Metapen A8 Stift für Apple iPad, 2X Schnellladung, Neigungssensitivität und Palm Rejection Stylus... 【2X schnelles Laden】A8 iPad Stift kann mit USB-C in nur 30 Minuten vollständig aufgeladen...

【Neigungssensitiv und Pixelgenau】Neigen Sie den Metapen Stift zum Zeichnen von Schatten. Der...

Angebot X-Sense Smart Rauchmelder XS01-M mit SBS50 Basisstation, Zertifiziert nach EN 14604, Funkrauchmelder... Abmessungen und Gewicht: Rauchmelder: 78 × 78 × 49 mm, 102 g; SBS50 Basisstation: 90 × 90 × 27...

Verpassen Sie niemals einen Alarm: Sobald Rauch festgestellt wird, erhalten Sie eine sofortige...

Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive... VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...

INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...

Anker SOLIX Balkonkraftwerk 820W, 2 * 410W Solarmodule und 600W/800W Wechselrichter mit Zubehör,... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Angebot Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes... BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...

VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple &... Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats

Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...

Angebot ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 4er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...

Angebot Govee TV Hintergrundbeleuchtung 3 Lite mit Fish-Eye Korrektur Funktion, Sync für 55-65 Zoll TVs,... Verbesserte Govee Envisual Technologie: Der Chip der Lite 3 TV Hintergrundbeleuchtung bietet eine...

4-in-1-Lampenperle: RGBICW TV LED Strip fügt einen extra warmweißen Chip in die Farbmischung ein,...

Angebot roborock Saros 10R Saugroboter mit Wischfunktion&angebbarem Wischmopp, 22,000 Pa, 7,98cm Ultra-Slim... 7,98cm Ultraflaches Design - Dank des autonomen StarSight Systems 2.0 der nächsten Generation ist...

Autonomes StarSight System 2.0 - Mithilfe fortschrittlicher Technologie zur Vermeidung seitlicher...

Angebot roborock Q10 S5+ Set Saugroboter mit Wischfunktion, 10.000 Pa HyperForce Saugkraft, Dual Anti-Tangle... 7 Wochen handfreie Reinigung: Genießen Sie ultimativen Komfort mit der selbstentleerenden Station....

10.000 Pa HyperForce Saugkraft: Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 10.000 Pa hebt er mühelos...

Angebot Govee RGBIC LED Stehlampe Wohnzimmer, WiFi Stehlampe Dimmbar, Arbeiten Sie mit Alexa und Google... Dynamische RGBIC Farbe: Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit der Govee RGBIC-Technologie und sie...

Smart Steuerung: Verwalten Sie Ihre intelligente Stehlampe dimmbar mit einfachen Sprachbefehlen...

Angebot TOCOL für iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro für Panzerglas 6,3 Zoll, Full Screen Schutzfolie... [Kompatibilität]: Die TOCOL Schutzfolie nur kompatibel mit iPhone 17 Pro / iPhone 16 Pro 6,3 Zoll....

[Höchster Schutz]: Das 9H härte Premium-Schutzglas vereint effektiven Bruchfest, stoßsicher und...

Angebot Govee Deckenleuchte RGBIC Smart, 24W Ø30cm Led Deckenleuchte dimmbar, Deckenlampe Led mit 16... Dynamische RGBWW + RGBIC Lichteffekte: Das kombinierte Design von Hauptlicht RGBWW und...

Mehrere Szenemodi und Musikmodi: Enthält 71 Szenenmodi, mit denen Sie jeden gewünschten...

Angebot TORRAS Guardian für iPhone 17 Pro Max Hülle [TOP Militärschutz] mit Kameraknopf Matt Transluzente... [Fokus auf Schutz, Klassiker neu definiert] TORRAS ist seit Jahren auf hochwertige Schutzhüllen...

[Rundumschutz auf höchstem Niveau] TORRAS Guardian schützt dein für iPhone vor Schäden bei...

Angebot Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung,... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...

Angebot Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Personalisiertes 3D Audio, Schutz vor... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...

Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W,... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Angebot Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,... WIR SIND ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Überwache deinen Stromverbrauch in Echtzeit und passe ihn durch...

FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth.

Angebot Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit... 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...

10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker,...

EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...

GOODVISH für iPhone 17 Pro Hülle mit Kamerasteuerung Taste, mit 2 Stück Schutzfolie Silikon... Nur kompatibel mit iPhone 17 Pro: Diese Hülle wurde speziell für das iPhone 17 Pro (2025)...

Neue Kamerasteuerung Taste: Im Vergleich zu den freiliegenden Aussparungen für Kamerasteuerung...

Angebot soundcore by Anker Liberty 4 NC Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, 98,5% Noise... GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG MIT BIS ZU 98,5%: Die Liberty 4 NC kabellosen Kopfhörer mit In-Ear Noise...

CLEVERE ANPASSUNG: Adaptive ANC 2.0 passt sich an deine Gehörgänge und an deine äußere Umgebung...

Angebot Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer... LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...

MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...

Angebot Apple MacBook Air (15", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer... LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...

MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...

Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, iPad Ladegerät, Geeignet... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...

LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...

Angebot UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...

100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...

UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...

Angebot UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit... REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...

4 GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN: Das All-in-One Design macht es möglich, 4 Geräte gleichzeitig mit...

Angebot Philips Hue White E27 LED Glühbirne, 810lm, warmweiß, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel mit... Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...

Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...

Angebot Philips Hue White E27 LED Glühbirne, 810lm, warmweiß, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel mit... Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 4 Erweiterungslampen von Hue jedes...

Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenstrahler Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare... Ihr Zuhause gestalten: Durch die hohe Schutzart IP65 sind die Gartenleuchten vor Feuchtigkeit und...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft die...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.