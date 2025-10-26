Apple plant laut Bloomberg, ab nächstem Jahr Werbeanzeigen in Apple Maps einzuführen. Die Einführung von bezahlten Anzeigen in der Navigations-App war absehbar, da Gerüchte über Apples Werbepläne schon seit mehreren Jahren kursieren. Nun ist die Umsetzung angeblich beschlossene Sache.

Werbung in Apple Maps

Das geplante System soll dem bereits existierenden Modell im App Store ähneln. Unternehmen sollen dafür bezahlen können, dass ihre Einträge bei relevanten Suchanfragen prominenter angezeigt werden. Sucht ein Nutzer beispielsweise nach einem Restaurant, könnte ein bezahlter Eintrag ganz oben in den Ergebnissen erscheinen. Apple möchte dabei auf Künstliche Intelligenz setzen, um sicherzustellen, dass die Anzeigen für den jeweiligen Nutzer auch wirklich relevant sind.

Es ist nicht der erste Versuch von Apple, Werbung in Maps einzubinden. Bereits im Jahr 2022 wurde berichtet, dass das Unternehmen aktiv an der Entwicklung von Suchanzeigen für die Plattform arbeitet und mit einer möglichen Einführung im Jahr 2023 rechnet. Auch wenn dieser Zeitplan nicht eingehalten wurde, hat Apple die Idee offensichtlich nicht aus dem Auge verloren.

Apple Maps war nie die erfolgreichste Navigationslösung, doch gerade ihre Werbefreiheit machte sie für viele Nutzer attraktiv. Das Anzeigengeschäft von Apple ist jedoch kein kleiner Faktor im Einnahmepool des Unternehmens. Es trug nach Schätzungen im Jahr 2024 rund 10 Milliarden US-Dollar zur Dienstleistungssparte bei. Apple Maps soll nun der nächste logische Schritt sein, um diese Einnahmen weiter zu steigern.