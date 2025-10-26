Wie Bloombergs Mark Gurman berichtet, plant Apple für das iPad Pro mit M6-Chip ein thermisches Upgrade. So soll das Tablet erstmals eine Vapor Chamber Kühlung erhalten, die bereits beim iPhone 17 Pro erfolgreich zum Einsatz kommt. Die Technologie könnte die Leistungsfähigkeit des ohnehin schon beeindruckenden Tablets noch einmal deutlich steigern.

Warum eine bessere Kühlung nötig ist

Mit dem M4 iPad Pro hat Apple bereits im letzten Jahr das Kühlsystem überarbeitet und einen Kupferkühlkörper eingebaut, der die Wärme über das Apple-Logo auf der Rückseite des Tablets ableitet. Die Lösung funktioniert grundsätzlich gut, stößt aber offenbar an ihre Grenzen. Selbst das 14 Zoll MacBook Pro mit M5-Chip und eingebautem Lüfter zeigt unter Last erste Anzeichen von einer thermischen Drosselung. Bei einem lüfterlosen Tablet, das noch dünner ist als ein MacBook Air, werden effiziente Kühlungslösungen umso wichtiger.

Apple möchte mit dem Einsatz der Vapor Chamber Technologie die thermische Performance weiter optimieren, ohne dabei auf Lüfter zurückgreifen zu müssen oder das ultraschlanke Design zu kompromittieren. Man kann sich das Kühlsystem als eine winzige, hermetisch versiegelte Kupferkammer vorstellen, die eine geringe Menge einer speziellen Flüssigkeit enthält. Sobald der Prozessor seine Arbeitstemperatur erhöht, verdampft diese Flüssigkeit, absorbiert dabei die Wärme und verteilt den heißen Dampf über die gesamte Fläche der Kammer. Dort kühlt er ab, kondensiert zurück zu Flüssigkeit und der Kreislauf beginnt von neuem. Dieser Prozess ist weitaus effektiver als bisherige Kühllösungen und sorgt dafür, dass das Gerät auch unter Dauerlast seine volle Leistung entfalten kann.

Bewährte Technologie

Apple hat die Vapor Chamber Kühlung bereits beim iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max eingeführt. Dort hat sich das Kühlkonzept bewährt und Überhitzungsprobleme bei normaler Nutzung praktisch eliminiert. Besonders beim Gaming zeigt sich der Vorteil des neuen Wärmemanagements deutlich. Die Erfahrungen vom iPhone lassen sich gut auf das iPad übertragen, schließlich stehen beide Geräte vor ähnlichen thermischen Herausforderungen.

Wann kommt das iPad Pro mit M6-Chip?

Wie Gurman in seinem „Power On“-Newsletter ausführt, folgt Apple bei den iPad Pro Modellen einem 18-monatigen Updatezyklus. Da das M5 iPad Pro gerade erst vorgestellt wurde, ist mit der Vapor Chamber Kühlung frühestens im Frühjahr 2027 zu rechnen. Das kommende Modell wird voraussichtlich den neuen M6-Chip in 2-Nanometer-Fertigung erhalten, der Ende 2026 zunächst in Macs debütieren soll.