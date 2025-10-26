Lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple die finale Version von iOS 26.1 für alle Nutzer freigeben wird. Wir rechnen damit, dass kommende Woche der Release Candidate erscheint und die finale Version am 03. November freigegeben wird. Nun wird eine weitere Verbesserung bekannt, die das kommende X.1 Update mit sich bringen könnte.

iOS 26.1: Drittanbieter-Apps können Fotos im Hintergrund sichern

Während der Beta-Phase zu iOS 26.1 sind bereits mehrere Neuerungen bekannt geworden, die das kommende iPhone-Update mit sich bringen wird. Es sind keine bahnbrechenden Verbesserungen, dafür aber viele punktuelle Verbesserungen. An welchen Eckten und Kanten Apple schraubt, könnt ihr hier, hier, hier und dort nachlesen.

Wie das Unternehmen nun über sein Entwickler-Portal bestätigt, arbeiten die Entwickler auch an einer Möglichkeit, dass Drittanbieter-Apps Fotos komfortabel im Hintergrund sichern können. Konkret beschreibt Apple, wie es Entwicklern ermöglicht wird, Hintergrund-Foto-Backus über das PhotoKit-Framework zu aktivieren.

Es heißt

Ab iOS 26.1 und neuer bietet PhotoKit den neuen Erweiterungstyp „Hintergrundressourcen-Upload“, der Foto-Apps nahtlose Cloud-Backups ermöglicht. Das System verwaltet Uploads im Auftrag ihrer App und verarbeitet sie im Hintergrund, selbst wenn Benutzer zu anderen Apps wechseln oder ihre Geräte sperren. Das System ruft ihre Erweiterung auf, wenn Uploads verarbeitet werden müssen, und kümmert sich automatisch um Netzwerkkonnektivität, Energieverwaltung und Timing, um eine zuverlässige Verarbeitung zu gewährleisten.

Das bedeutet, dass Foto-Apps von Drittanbietern und sogar Cloud-Backup-Dienste endlich in der Lage sein werden, Bilder automatisch und zuverlässig im Hintergrund zu sichern, anstatt sich auf Problemumgehungen zu verlassen oder darauf zu warten, dass der Benutzer die App wieder öffnet. Einige dieser Schritte erfordern die ausdrückliche Zustimmung des Nutzers, während anderen Schritte automatisch ausgeführt werden, sobald die Erweiterung aktiviert ist.

Ob das neue Framework tatsächlich mit iOS 26.1 implementiert wird, oder ob Apple hier und dort noch nachbessern muss, werden die kommenden Wochen zeigen. In jedem Fall arbeitet Apple an dem Thema.