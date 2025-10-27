Vor Kurzem hat Apple ein Swift SDK für Android veröffentlicht. Dies ermöglicht es Entwicklern, Android-Apps in Swift mit offiziellen Werkzeugen zu erstellen und die gemeinsamen Codefreigaben auf iOS und Android zu erleichtern.

Android-Apps können jetzt mit Apples Swift entwickelt werden

Im Juni dieses Jahres wurde bekannt gegeben, dass Apples Swift-Programmiersprache durch die Einrichtung einer speziellen Android-Arbeitsgruppe innerhalb des Swift-Open-Source-Projekts offiziell erweitert wird, um die Entwicklung von Android-Apps zu unterstützen.

Ab sofort steht das Swift SDK für Android für Entwickler bereit. Dieses bietet offizielle Tools anstelle von Community-Workarounds zur Entwicklung von Android-Apps. Die Android-Interoperabilität wird von Swift-Java abgewickelt, das automatisch Bindungen zwischen Java und Swift generieren kann, sodass Entwickler Swift-Code neben vorhandenen Android-APIs und Java-Code verwenden können. Der Swift Package Index markiert jetzt Pakete mit Android-Unterstützung und sagt, dass über 25 % aller Pakete bereits auf Android basieren, was Entwicklern eine Basis von wiederverwendbarem Code gibt.

Das Swift SDK für Android ist als sogenannte „nightly build“ im Bundle mit dem Swift for Windows-Installationsprogramm sowie als separater Download für Linux- und macOS-Benutzer verfügbar. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr mit Swift SDK für Android startet, findet ihr hier.