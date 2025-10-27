Auf der Money20/20 Konferenz gab Apples Vizechefin für Apple Pay und Wallet, Jennifer Bailey, einen Einblick in die Entwicklung der Dienste, wobei klar wurde, dass die Ambitionen des Unternehmens längst über das reine Bezahlen hinausgehen.

Der Sicherheitsvorteil von Apple Pay

Ein Hauptaugenmerk von Baileys Vortrag lag auf der Sicherheit. Internen Daten zufolge konnte Apple Pay im letzten Jahr Betrugsfälle im Wert von über einer Milliarde Dollar aktiv unterbinden. Im direkten Vergleich zu traditionellen Kreditkarten reduziert der Dienst die Betrugsrate um über 60 Prozent, in manchen Branchen sogar um bis zu 90 Prozent. Der fortschrittliche Schutz basiert auf der sogenannten Tokenisierung. Anstatt die echten Kartendaten zu übermitteln, wird bei jeder Transaktion eine verschlüsselte Einmalnummer generiert.

Während Apple Pay im Jahr 2014 in den USA bei nur 3 Prozent der Händler akzeptiert wurde, sind es heute bereits 90 Prozent. Weltweit ist der Dienst nun in 89 Ländern und bei 11.000 Banken verfügbar.

Apple Wallet ersetzt die Brieftasche

Eine weitere große Entwicklung zeigt sich im Funktionsumfang der Wallet App. Funktionen jenseits des Bezahlens gewinnen stetig an Boden, selbst wenn ihre Einführung etwas langsamer verlief als die von Apple Pay. Ein gutes Beispiel ist der Nahverkehr, bei dem die Wallet bereits in 250 Regionen und 800 Städten als digitaler Fahrschein dienen kann.

Auch in anderen Bereichen wächst die Akzeptanz. So unterstützen in der Reisebranche bereits mehr als 65.000 Hotelzimmer Apples digitalen Schlüssel, der schon über zwei Millionen Mal an Gäste ausgegeben wurde. Zudem wird Car Key mittlerweile von 29 Automobilherstellern unterstützt.

Der digitale Ausweis

Ein wichtiger Zukunftsmarkt ist die Digitalisierung von Ausweisdokumenten. In den USA ermöglichen es bereits 12 Bundesstaaten sowie Puerto Rico, den Führerschein oder einen Lichtbildausweis sicher in der Wallet zu hinterlegen. Auch Japans „My Number Card“ lässt sich schon integrieren.

Bailey bekräftigte darüber hinaus Pläne, noch vor Ende des Jahres die Unterstützung für US-Reisepässe einzuführen. Nutzer können sich damit zukünftig an ausgewählten TSA-Sicherheitskontrollen bei Inlandsflügen digital ausweisen.

Das iPhone als Bezahlterminal

Apples Angebot wird durch „Tap to Pay“ auf dem iPhone abgerundet. Die Funktion erlaubt es Händlern, kontaktlose Zahlungen direkt auf einem iPhone zu empfangen, wodurch ein separates Kartenlesegerät überflüssig wird. Die Lösung findet bereits bei 15 Millionen Händlern in 48 Ländern Anwendung.