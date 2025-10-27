Mit iPadOS 26 hat Apple die iPad-Software deutlich aufgewertet, insbesondere dass Fenster-Management ist in unseren Augen eine echte Bereicherung. Mit dem neuen iPad Pro mit M5-Chip hat Apple erst vor wenigen Tagen ein neues High-End-iPad auf den Markt gebracht, dessen Leistung beeindruckend ist. In Kürze könnte das Unternehmen weitere Pro-Apps auf das iPad bringen.
Neue Pro-Apps für das iPad im Anmarsch
MacRumors-Mitarbeiter Aaron Perris hat entdeckt, dass Apple iPad-Apps für Pixelmator Pro, Compressor, Motion und MainStage vorbereitet. So geht es zumindest aus neuen App Store IDs hervor. Aktuell bietet Apple die genannten Apps nur für den Mac an.
Übersicht
- Pixelmator Pro: Professionelle Bildbearbeitungs-App, die Anfang des Jahres von Apple übernommen wurde
- Compressor: Final Cut Pro Companion App zum Komprimieren von Audio- und Videodateien
- Motion: Final Cut Pro Companion App zum Erstellen von 2D/3D-Titeln, Übergängen und Effekten
- MainStage: Logic Pro Companion App für Live-Performances
Im Mai 2023 brachte Apple Final Cut Pro und Logic Pro auf das iPad. Die Begleit-Apps (Compressor, Motion und MainStage) stehen derzeit nur für den Mac zur Verfügung. In unseren Augen ist es nur ein logischer Schritt, wenn Apple weitere seiner Pro-Apps auf das iPad bringt. Ob und wann eine offizielle Ankündigung erfolgt, ist allerdings unbekannt.
