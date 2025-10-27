Apple möchte seine Lieferkette weiter diversifizieren und unabhängiger von China werden. Dabei spielt Indien eine immer größerer Rolle. Nun heißt es, das Apple zukünftig die doppelte Menge an AirPods in Indien fertigen lassen möchte.

Apple lässt mehr AirPods in Indien fertigen

Economic Times berichtet, dass sich die Fertigungsanlage von Foxconn in Hyderabad (Indien) darauf vorbereitet, die monatliche AirPods-Produktion zu verdoppeln und die Anzahl der Mitarbeiter ebenfalls deutlich zu steigern.

Es heißt, dass Foxconn die Kapazität seines Werks von mehr als 100.000 Einheiten pro Monat auf 200.000 Einheiten pro Monat erhöhen wird, indem das Unternehmen fünf bestehende Montagelinien überholt und zusätzliche Anlagen installiert, die aus Werken in Vietnam stammen. Der indische Standort begann im April mit der Produktion von AirPods, nachdem Maschinen und Werkzeuge verlagert worden waren. Die Belegschaft soll von 2.000 Mitarbeitern in den kommenden sechs bis acht Monaten auf rund 5.000 Mitarbeiter gesteigert werden.

Aktuell lässt Apple die AirPods 4 und AirPods Pro 3 in dem Werk in Indien fertigen. Die Produktionssteigerung in Hyderabad folgt auf eine vorübergehende Einschränkung im Juli, als die AirPods-Produktion durch einen Mangel an Dysprosium behindert wurde, nachdem China die Exportkontrollen für Seltene Erden verschärft hatte.