Passend zum Verkaufsstart der Vision Pro (M5) lud Apple Entwickler ins Developer Center nach Cupertino ein. Dort fand ein mehrtägiges „Meet with Apple“-Event statt, das sich ausschließlich visionOS widmete und die Teilnehmer intensiv in den „Best Practices“ für die Entwicklung neuer Software schulte.

Fokus auf immersive Erlebnisse

Die Veranstaltung vermittelte Entwicklern das nötige Wissen für die Erstellung immersiver Inhalte. Hierfür hatte Apple ein umfangreiches Programm bereitgehalten, das nicht nur vor Ort in Cupertino stattfand, sondern auch live auf YouTube übertragen wurde.

Das Event war weit mehr als eine reine Vortragsreihe. Es bot stundenlange Präsentationen, die sich detailliert mit der Gestaltung interaktiver Erlebnisse und der Aufnahme immersiver Videos beschäftigten. Besonders wertvoll dürften die persönlichen Beratungsgespräche mit Apple-Mitarbeitern gewesen sein. Hier konnten Entwickler ihre spezifischen Fragen klären.

Neue Wege des Geschichtenerzählens

Am ersten Tag lag der Schwerpunkt darauf, wie visionOS 26 genutzt werden kann, um wirkungsvolle immersive Geschichten zu erzählen. Ein Schlüsselaspekt war das Design für räumliche Interaktion, bei dem der Nutzer selbst Teil des Geschehens wird. Auch soziale Funktionen wie SharePlay und die räumlichen Personas wurden behandelt, um gemeinsame Erlebnisse zu ermöglichen.

Der zweite Tag ging technisch in die Tiefe. Hier standen Apple Immersive Video und Spatial Audio im Mittelpunkt. Die Entwickler erhielten Einblicke in komplett neue Medienerlebnisse und Produktionsabläufe. Zudem hatten die Entwickler die Gelegenheit, direkt von Apples eigener Software-Entwicklung zu lernen.

