Erinnert ihr euch an die verblassten Gesichter in staubigen Fotoalben und das undeutliche Lachen auf alten Videokassetten? Die Zeit sorgt dafür, dass besondere Momente verblassen. Mit Macxvideo AI könnt ihr allerdings eure Medien im Handumdrehen optimieren und restaurieren und alte Erinnerungen zu neuem Leben erwecken.

Dank fortschrittlicher KI schärft und skaliert Macxvideo AI eure alten Videos und Fotos mit nur wenigen Klicks. Verschwommenes oder niedrig aufgelöstes Material wird in 4K umgewandelt, während verblasste Bilder ihre lebendigen Farben und detaillierten Gesichtsmerkmale zurückgewinnen. Familienaufnahmen, VHS-Cassetten und digitalisierte DVDs werden im Nu zu lebendigen, hochauflösenden Erinnerungsstücken.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, eure Erinnerungen „wiederzubeleben“: mit 55 Prozent Rabatt zahlt ihr im Rahmen des zeitlich begrenzten „Restore Your Memories“-Deals nur 35,95 Euro und könnt so eure Erinnerungen wiederherstellen.

Tipp: Wenn ihr auch eure DVDs digitalisieren oder euren alten DVDs auf 4K-Qualität verbessern möchten, wählet die Kombi-Option rechts aus. Für nur 10 Euro Aufpreis erhaltet ihr beide Tools.

Macxvideo AI: Schärfen, Hochskalieren und Rauschen entfernen – für eure alten Medien

Verleiht euren alten Videos und Fotos neues Leben. Macxvideo AI verwandelt verblasste und unscharfe Inhalte in gestochen scharfe, farbenfrohe und lebendige Clips, die jeden Moment in neuem Glanz erstrahlen lassen.

KI-Video-Upscaling – Von 480p auf 1080p und 4K UHD

Viele digitalisierte Videobänder und Aufnahmen lagen ursprünglich in 480p vor – damals völlig ausreichend, aber auf heutigen großen Bildschirmen leider unscharf. Macxvideo AI nutzt fortschrittliches Upscaling, um Kanten zu schärfen, Rauschen zu entfernen und das Material auf 1080p oder sogar 4K hochzuskalieren. Farben wirken satter, Bewegungen bleiben flüssig und Komprimierungsartefakte verschwinden. Was früher körnig und blass war, sieht jetzt gestochen scharf, ausgewogen und bereit für moderne Bildschirme aus.

Alte Camcorder-Aufnahmen, Hochzeitsvideos und Kindheitserinnerungen erwachen in atemberaubendem 4K zu neuem Leben: Jede Farbe wird wiederbelebt, jedes Gesicht ist klar erkennbar, jede Erinnerung so scharf wie nie zuvor. Macxvideo AI macht Nostalgie wieder sehenswert – auf modernen Smart-TVs, HDR-Displays und Heimprojektoren.

Bildinterpolation – Flüssige und natürliche Wiedergabe

Alte VHS-Kassetten und frühe DVD-Aufnahmen ruckeln oder frieren oft bei schnellen Bewegungen ein. Macxvideo AI füllt diese Lücken mithilfe intelligenter Bildinterpolation und fügt realistische Zwischenbilder ein, um Bewegungen flüssig und lebensecht darzustellen. So lassen sich Aufnahmen mit 24 oder 30 Bildern pro Sekunde auf 60/120 Bilder pro Sekunde, 480 Bilder pro Sekunde oder sogar noch höhere Bildraten hochskalieren – ganz ohne Verzerrungen oder Geisterbilder.

Sporthighlights, Tanzaufführungen und nostalgische Heimvideos – alles wirkt natürlicher und verwandelt verwackelte Archivaufnahmen in eine flüssige, kinoreife Wiedergabe.

Rauschunterdrückung und Detailwiederherstellung – Fotos und Gesichter erstrahlen in neuem Glanz

Und das gilt nicht nur für Videos. Macxvideo AI haucht auch Fotos neues Leben ein. Ob niedrig aufgelöste KI-Kunstwerke, Vintage-Porträts oder verpixelte Schnappschüsse – die Software entfernt Rauschen, korrigiert Unschärfen und skaliert Bilder mithilfe fortschrittlicher generativer Modelle auf 4K, 8K oder sogar 10K hoch, ideal für Drucke oder zum Teilen.

Die integrierte KI-Gesichtsrestaurierung stellt Gesichtsdetails in alten oder beschädigten Fotos detailgetreu wieder her – Haare, Haut, Augen und Lippen werden restauriert und Kratzer oder Makel entfernt. Sie können einzelne Gesichter retuschieren oder ganze Gruppenfotos natürlich und artefaktfrei optimieren. Was einst verblasst war, erstrahlt wieder lebendig und voller Wärme.

Zusatzfunktionen – Alte Aufnahmen bearbeiten und wiederbeleben

Über die Restaurierung hinaus bietet Macxvideo AI vielseitige Tools, mit denen ihr alte Erinnerungen ganz einfach wieder aufleben lassen und teilen könnt. Camcorder-Aufnahmen und frühe digitale Dateien lassen sich in moderne Formate wie MP4 HEVC/H.264 konvertieren und gewährleisten so eine reibungslose Wiedergabe und einfache Nachbearbeitung. Sie können Clips zuschneiden, zusammenfügen oder beschneiden, um die schönsten Momente von Familienausflügen, Schulveranstaltungen oder Feiern hervorzuheben und sogar Bildschirmaufnahmen erstellen, bevor diese digitalen Erinnerungen verloren gehen. Große Dateien lassen sich ohne merklichen Qualitätsverlust komprimieren, sodass ihr Videos problemlos mit Verwandten und Freunden teilen können.

Aktuelle Updates machen die Software noch zukunftssicherer und ergänzen die Unterstützung für die Codecs AV1 und ProRes, MKV-AV1-Profile sowie ein Audio-KI-Modul. Das neue Audio-KI-Modul erleichtert die Trennung von Dialogen und Hintergrundgeräuschen, die Wiederherstellung leiser Stimmen oder die Verbesserung der Musik in alten Aufnahmen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So verbessert ihr eure alten Medien

Schritt 1: Bereitet eure Quelldateien vor

Sammelt eure vorhandenen digitalen Videos oder Fotos einfach in einem Ordner, um sie leichter importieren zu können.

Bonus-Tipp: Wenn euer Material von einer DVD stammt, digitalisiert das Ganze zunächst mit MacX DVD Ripper Pro. MacX DVD Ripper Pro wandelt alte Discs in digitale Dateien wie MP4 um, die anschließend optimiert werden können. Das Programm kann jede DVD sichern und rippen, egal ob selbstgebrannt, kopiergeschützt, beschädigt/verkratzt oder mit 99 Titeln, in Formaten wie MP4, MOV, M4V, ISO, MKV oder MP3.

Dank Hardwarebeschleunigung kann es eine komplette DVD in etwa 5 Minuten in MP4 konvertieren.

Um eure DVDs für die Optimierung zu konvertieren, startet einfach MacX DVD Ripper Pro, leget eure DVD ein (oder ladet eine ISO-Datei oder einen DVD-Ordner) und wählt ein Ausgabeformat wie MP4, MOV oder M4V. Klickt anschließend auf „Starten“, und das Programm erstellt schnell hochwertige digitale Dateien, die ihr dann in Macxvideo AI weiterbearbeiten könnt.

Schritt 2: Importieren und Verbesserungsmodus auswählen

Öffnet Macxvideo AI und importiert eure Videos oder Fotos.

Videoverbesserung: Klickt auf Video AI, importiert euer Video und wählt ein Modell aus (Gen Detail v3, Real Smooth v3, Anime oder Zyxt).

Bildverbesserung: Klickt auf Image AI, importiert eure Fotos und wählt ein Modell aus (Gen Detail v3, Real Smooth v3, Anime oder Zyxt).

Schritt 3: Einstellungen für die Hochskalierung anpassen

Seht euch euer Video oder Bild in der Vorschau an, passt die Einstellungen bei Bedarf an und wählt dann die gewünschte Ausgabeauflösung und das Format.

Für Videos wählt MP4 (HEVC/H.264) für eine flüssige 4K-Wiedergabe.

Für Bilder verwendet ihr die Super Resolution (2x–4x) oder voreingestellte Auflösungen (1080p–8K).

Für Porträts aktiviert ihr die Gesichtsrestaurierung und wählt „Gesichter in hoher Qualität“, „Gesicht zentrieren“ oder „Alle Gesichter“.

Schritt 4: Exportieren und überprüfen

Klickt auf „Ausführen“, um die Optimierung zu starten. Überprüft die Ergebnisse anschließend im Vorschaufenster oder im ausgewählten Speicherordner.

