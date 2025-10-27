Eine variable Blende für die Kamera ist derzeit das heißeste Gerücht für die iPhone 18 Generation. Nun widmet sich der zuverlässige Leaker Digital Chat Station dem Thema und bestätigt, dass das iPhone 18 Pro Max mit einer variablen Blende ausgestattet sein wird.

Was bietet eine variable Blende?

Die zentrale Stärke einer variablen Blende liegt in der präziseren Kontrolle der Schärfentiefe. Fotografen können damit bewusst entscheiden, wie viel vom Bild scharf abgebildet werden soll. Eine geringe Schärfentiefe isoliert das Hauptmotiv vom Hintergrund und sorgt für den bekannten Bokeh-Effekt. Eine mittlere Schärfentiefe hält das Motiv im Fokus, lässt den Hintergrund aber noch erkennbar. Bei maximaler Schärfentiefe bleibt vom Vordergrund bis zum Horizont alles gestochen scharf. Da eine variable Blende den Lichteinfall steuert, ermöglicht sie zudem in dunklen Umgebungen hellere Aufnahmen.

Der Porträtmodus des iPhone simuliert bereits heute eine geringe Schärfentiefe per Software. Das Teleobjektiv liefert durch seine längere Brennweite ebenfalls einen natürlichen Unschärfe-Effekt. Eine mechanisch variable Blende würde jedoch deutlich mehr Flexibilität in unterschiedlichsten Aufnahmesituationen bieten.

Die Idee ist nicht ganz neu. Samsung hatte bereits im Jahr 2018 beim Galaxy S9 eine variable Blende verbaut, die Funktion aber aufgrund von hohem Preis und zusätzlichem Platzbedarf in den Folgejahren wieder verworfen. Apple scheint nun einen Weg gefunden zu haben, die Hürden zu meistern. So spricht das Unternehmen angeblich bereits mit Zulieferern wie LG Innotech und Foxconn über die Produktion der neuen Kameramodule. Sollte es Apple gelingen, die Technik elegant und ohne Kompromisse beim Design zu integrieren, wäre das ein großer Vorteil.

Die Quellen verdichten sich

Der Analyst Ming-Chi Kuo sprach als Erster von einer variablen Blende für das iPhone 18. Digital Chat Station beruft sich nun auf Lieferkettenquellen. Konkret nennt er eine variable Blende für das Pro Max sowie eine 48-Megapixel-Telekamera mit größerer Blendenöffnung.

Kuos ursprünglicher Bericht blieb bewusst vage und sprach nur vom High-End-iPhone 18, ohne genaue Modellbezeichnungen zu nennen. Da sich Digital Chat Station explizit auf das Pro Max bezieht, wird die Vermutung bestärkt, dass das Feature nur dem teuersten iPhone vorbehalten bleibt.