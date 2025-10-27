Am 04. Dezember 2025 startet „STROMBERG – WIEDER ALLES WIE IMMER“ in den Kinos. Im Vorfeld stellt waipu.tv für Fans der Serie einen eigenen Eventkanal mit allen fünf Staffeln der preisgekrönten Kultserie „Stromberg“ sowie dem ersten Kinofilm zum Abruf bereit.

Der Papa auf waipu.tv

Zur Einstimmung auf den Kinostart von „STROMBERG – WIEDER ALLES WIE IMMER“ startet waipu.tv einen eigenen Eventkanal mit allen fünf Staffeln der preisgekrönten Kultserie „Stromberg“ sowie dem ersten Kinofilm. Damit könnt ihr den legendären Bürotyrannen Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst) sehen, bevor er dann endlich auf der Kinoleinwand zurückkehrt. Alle Inhalte sind zusätzlich in der waiputhek abrufbar. Der Stromberg-Eventkanal steht allen waipu.tv-Kunden zur Verfügung.

Die fünf Staffeln der Serie Stromberg umfassen insgesamt 46 Folgen. Diese geben euch einen Einblick in den ganz normalen Bürowahnsinn in der Schadensregulierung der fiktiven Capitol Versicherung. Im Mittelpunkt steht mit Abteilungsleiter Bernd Stromberg ein Chef, den man keinem wünschen würde: sarkastisch, selbstverliebt und ständig auf Kosten seiner Mitarbeiter unterwegs. Zwischen absurden Meetings, peinlichen Auftritten und menschlichen Katastrophen hält „Stromberg“ der Arbeitswelt mit bitterbösem Humor den Spiegel vor.

>>> JETZT: waipu.tv 1 Monat kostenlos ausprobieren <<<

„Stromberg“ zeigt mit Figuren wie Ernie (Bjarne Mädel), Ulf (Oliver Wnuk) und Tanja (Diana Staehly), dass Büroalltag selten langweilig ist – zumindest nicht bei der Capitol.

Der erste Kinofilm „Stromberg – Der Film“ stammt es dem Jahr 2014. Elf Jahre später gibt es nun den zweiten Kinofilm. Zur weiteren Einstimmung, haben wir euch den Trailer zu „STROMBERG – WIEDER ALLES WIE IMMER“ eingebunden.