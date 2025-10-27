Vor wenigen Tagen hatte Vodafone neue Glasfaser-Tarife angekündigt, ab sofort lassen sich diese buchen. Das Düsseldorfer Unternehmen möchte euch nicht nur mit höheren Download- und Upload-Geschwindigkeiten überzeugen, auch der Preis des schnellsten Gigabit-Tarifs wurde um 10 Euro pro Monat gesenkt.

Vodafone: neue Glasfaser-Tarife sind gestartet

Ab sofort könnt ihr die neuen Glasfaser-Tarife von Vodafone buchen. Zur Auswahl stehen – wie bisher – vier Tarife. Es gibt neue Download-Bandbreiten von 150 (statt bislang 100), 300 (statt bislang 250) und 600 Mbit/s (statt bislang 500) und bis zu dreifach höhere Upload-Geschwindigkeiten.

Los geht es mit dem GigaZuhause 150 Glasfaser. Für monatlich 44,99 Euro erhaltet ihr Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s im Download und 75 Mbit/s im Upload. Der nächst höhere Tarif ist der GigaZuhause 300 Glasfaser. Diese bietet euch euch Datengeschwindigkeiten von bis zu 300/150 Mbit/s im Downstream/Upstream und koset monatlich 49,99 Euro. Der GigaZuhause 600 Glasfaser bringt es auf bis zu 600/300 Mbit/s zu monatlich 54,99 Euro. Der schnellste Tarif ist der GigaZuhause 1000 Glasfaser mit 1.000/500 MBit/s (Download / Upload). Dieser kostet fortan 69,99 Euro und ist damit 10 Euro monatlich preiswerter als der bisherige Gigabit-Anschluss. Damit liegt das Verhältnis von Download zu Upload in allen Tarifen bei 2 zu 1.

Zum Start der neuen Glasfaser-Tarife bietet Vodafone eine 9-Monats-Promo an. In den ersten neun Monaten reduziert sich die monatliche Grundgebühr auf nur 19,99 Euro. Neu ist ebenfalls die Sprach-Flatrate. Sie gilt für Anrufe in alle deutschen Festnetze und Mobilfunk-Netze.

Solltet ihr unsicher sein, welcher Tarif der richtige für euch ist, so könnt ihr GigaZuhause risikofrei ausprobieren. Solltet ihr feststellen, dass die von euch gewählte Geschwindigkeit fürs Surfen, Home Office, Streamen nicht die richtige ist, so könnt ihr dank Wechselgarantie nach dem 6. Monat der Vertragslaufzeit in einen kleineren Glasfaser-Tarif wechseln. In einen höheren Tarif könnt ihr immer wechseln.

>>> Hier geht es direkt zu den Vodafone Glasfaser-Tarifen <<<