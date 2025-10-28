Kurz nach Öffnung der US-Börse überstieg die Marktkapitalisierung von Apple heute kurzzeitig die Grenze von 4 Billionen Dollar. Damit ist Apple das dritte börsennotierte Unternehmen, welches diese Marke knackt. Zuvor war dies Nvidia und Microsoft gelungen. Zudem wird erwartet, dass die Apple Service-Umsätze im aktuellen Geschäftsjahr erstmals mehr als 100 Milliarden Dollar erzielen.

Apple erreicht einen Marktwert von 4 Billionen Dollar

Was hat es mit der Marktkapitalisierung auf sich? Die Marktkapitalisierung ist der rechnerische Gesamtwert der in Umlauf befindlichen Aktien eines börsennotierten Unternehmens. Da aktuell nicht exakt bekannt ist, wieviele Apple Aktien im Umlauf sind, dürfte die Marktkapitalisierung nicht ganz korrekt sein. Basierend auf den aktuellen Zahlen, wurde die 4 Billionen Dollar Marke allerdings überschritten. Apple wird am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang werden wir auch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien erfahren.

Die Apple Aktie ist seit dem iPhone 17 Verkaufsstart und der hohen Nachfrage nach den neuen Modellen deutlich gestiegen.

Abgesehen von Nvidia, Apple und Microsoft sind keine anderen börsennotierten Unternehmen annähernd an der 4-Billionen-Dollar-Marke. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet hat eine Marktbewertung von 3,25 Billionen Dollar, Amazon liegt bei 2,42 Billionen Dollar und die Marktbewertung von Meta beträgt 1,90 Billionen Dollar.

Service-Umsätze auf Rekordhoch

Apples Umsatz mit Dienstleistungen wird im laufenden Geschäftsjahr erstmals einen Umsatz von 100 Milliarden Dollar erreichen. Konkret spricht die Financial Times von einem Umsatz von 108,6 Milliarden Dollar, was einen Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. So geht es aus Schätzungen der Analysten bei Visible Alpha aus.

Wie oben erwähnt, wird Apple in kürze seinen Geschäftsbericht für die Monate Juli, August und September 2025 veröffentlichen. Ende September endete das Apple Geschäftsjahr (ist um drei Monate zum Kalenderjahr verschoben), von daher werden wir dann erfahren, ob die Einschätzung tatsächlich stimmt. Wenn sich die Schätzungen als richtig erweisen, werden Apples Service-Umsätze größer sein als der gesamte Jahresumsatz von Disney oder Tesla in diesem Jahr.

Die Service-Sparte von Apple umfasst unter anderem den App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, AppleCare und Apple Pay.