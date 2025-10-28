Jennifer Bailey – Apple Vice President of Apple Pay und Apple Wallet – hat bestätigt, dass US-Nutzer schon bald die digitale Version ihres US-Reisepasses auf dem iPhone in der Wallet-App speichern können.

Digitale Version eines US-Reisepasses kann bald in Apple Wallet hinterlegt werden

Bei der Ankündigung von iOS 26 im Juni dieses Jahres gab Apple zu verstehen, dass US-Nutzer ihre US-Reisepässe als digitale Version in Apple Wallet auf dem iPhone hinterlegen können. Als iOS 26 allerdings im September für alle Nutzer freigegeben wurde, war diese Funktion nicht an Bord. Stattdessen hieß es, dass die Funktion im Laufe dieses Jahres eingeführt wird.

Nun hat Jennifer Bailey auf der Money20/20 USA Conference in Las Vegas bestätigt, dass die Funktion in Kürze eingeführt wird. Ob für die Freigabe des Features ein iPhone-Update (möglicherweise iOS 26.1) notwendig ist, oder ob Apple ein serverseitiges Update durchführt, ist unbekannt.

Nachdem Nutzer einen digitalen Reisepass in der Wallet-App erstellt haben, können diese ihn persönlich an TSA-Kontrollpunkten an ausgewählten US-Flughäfen zur Identitätsprüfung während Inlandsreisen vorlegen. Apple sagt jedoch, dass es kein Ersatz für einen physischen Reisepass ist und nicht für internationale Reisen und Grenzübertrittszwecke verwendet werden kann. Laut Apple wird es auch möglich sein, die Funktion für die digitale ID zur Überprüfung von Alter und Identität in Apps, online und in Geschäften zu verwenden.

Darüberhinaus hat Jennifer Bailey im Rahmen der Konferenz weitere interessante Informationen zu Apple Pay und Apple Wallet geteilt.