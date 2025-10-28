Eve Systems hat seinen smarten Rollladenschalter, den Eve Shutter Switch, für Matter zertifiziert. Damit erweitert sich die Kompatibilität der vormals reinen Apple Home Lösung auf andere Systeme von Google, Amazon, Samsung und Co. Besitzer der Vorgängerversion profitieren ebenfalls, da ein kostenloses Firmware-Update in Kürze bereitgestellt wird.

Nahtlose Integration im Smart Home

Dank der Matter-Zertifizierung ist es nicht länger relevant, welcher Sprachassistent im Haushalt verwendet wird. Ob Alexa, Siri oder der Google Assistant, der Eve Shutter Switch lässt sich präzise steuern. Der wesentliche Vorteil liegt in der erweiterten Automation. War diese Funktion bisher auf Apple Home beschränkt, lässt sich der Schalter nun über Matter mit beliebigen Steuerzentralen verbinden. Damit können die Rollläden plattformübergreifend zeit- oder anwesenheitsbasiert gesteuert werden. Über Szenen lässt sich die Steuerung zudem mit anderen vernetzten Geräten abstimmen.

Der Eve Shutter Switch ersetzt bestehende Unterputzschalter, passt in gängige 55 mm Rahmen und wird in Deutschland gefertigt. Er fungiert als Knotenpunkt im Thread-Netzwerk und verbessert so dessen Stabilität und Reichweite, wovon auch andere Thread-Geräte profitieren. Ein praktischer Aspekt ist der Fernzugriff, um bei Abwesenheit Anwesenheit zu simulieren.

Exklusive Funktionen für Apple-Nutzer

Obwohl Matter die Plattformunabhängigkeit ermöglicht, profitieren Nutzer von iPhone und iPad von Zusatzfunktionen. Nur in der Eve-App lassen sich autonome Zeitpläne erstellen, die direkt auf dem Gerät gespeichert werden. Eine praktische Funktion ist die „Adaptive Beschattung“. Hierbei fährt der Rollladen tagsüber automatisch je nach Sonnenstand herunter, um ein Überhitzen der Räume im Sommer zu verhindern.

Upgrade für Bestandskunden

Wer bereits einen Eve Shutter Switch im Einsatz hat, muss kein neues Gerät erwerben. Eve Systems stellt in Kürze eine kostenlose Firmware-Aktualisierung bereit. Das optionale Update wird über die Eve-App für iPhone und iPad eingespielt. Nach der Aktualisierung ist der Schalter mit Matter kompatibel und kann mit Systemen wie Google Home, Alexa oder SmartThings verbunden werden.

Der neue, ab Werk Matter-fähige Eve Shutter Switch ist ab sofort für 99,95 Euro direkt bei Eve erhältlich. Bestehende Nutzer müssen lediglich auf die Veröffentlichung der Aktualisierung warten.

Hier erhaltet ihr die Apple Home Variante bei Amazon, die bald per Update mit Matter zusammenarbeitet:

Eve Shutter Switch (Apple Home) - Smarte Rollladensteuerung mit integrierten Zeitplänen, Adaptive... Eve Shutter Switch erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS.

Rollladen per App, Siri oder am Schalter selbst steuern. Zeitpläne auf Eve Shutter Switch...

Und hier erhaltet ihr zeitnah das Matter-Modell: