Apple hat heute Abend den Release Candidate zu iOS 26.1 und iPadOS 26.1 freigeben. Damit haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich mit einer weiteren Vorabversion des kommenden X.1 Updates zu beschäftigen. Lange dürfte es also nicht mehr dauern, bis die finale Version zur Verfügung steht.

Apple gibt Release Candidate zu iOS 26.1 & iPadOS 26.1 frei

Mit dem Release Candidate bewegen wir uns einen weiteren Schritt auf die finale Version von iOS 26.1 und iPadOS 26.1 zu. Blickt man auf die vergangenen Jahre, so hat Apple seine X.1 Updates für iPhone und iPad regelmäßig im Oktober freigegeben. Diese Jahr dürfte es eher Anfang Anfang November werden.

Die Installation des Release Candidates erfolgt in gewohnter Manier direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Hier muss allerdings eine Apple ID hinterlegt sein, die mit eurem Entwicklerkonto verknüpft ist.

Mit den ersten Beta-Versionen zeichnete sich ab, wohin die Reise geht. Apple korrigiert Fehler, optimiert die Leistung und implementiert kleinere Neuerungen. Mit der Beta 1 hatte Apple bereits verschiedene Neuerungen und Verbesserungen implementiert und unter anderem neue Sprachen für Apple Intelligence und Live-Übersetzung eingeführt, sowie Optimierungen an der Telefon-App, Apple Music, Fotos, Safari und Kalender vorgenommen. Dies setzte sich mit der Beta 2 fort und so kümmerte sich Apple unter anderem darum, Fehlbedienungen beim Wecker zu vermeiden. Die Beta 3 zeigt unter anderem das neue Apple TV Logo. Die Beta 4 brachte weitere (kleine) Anpassungen.

Welche Neuerungen der Release Candidate mit sich bringt, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald uns diese vorliegen, werden wir nachberichten. Wir gehen davon aus, dass die finale Version am 03. November 2025 erscheint.