Im Frühjahr dieses Jahres hat Apple mit dem iPhone 16e ein neues Einsteiger-iPhone auf den Markt gebracht. Anfang 2026 könnte dieses Modell durch ein neueres iPhone 17e abgelöst werden. Eine Neuerung könnte in der Dynamic Island liegen.

Setzt Apple beim iPhone 17e auf die Dynamic Island?

Der als „Digital Chat Station“ bekannte Leaker teilte die Informationen zur Dynamic Island beim iPhone 17e auf Weibo in den Kommentaren eines Posts, in dem er detailliert auf Apples Plan eingeht, die iPhone 18 Pro Modelle im kommenden Jahr mit einem Objektiv mit variabler Blende auszustatten.

Bei der Dynamic Island handelt es sich um eine pillenartige Aussparung beim iPhone , die sich dynamisch anpasst, um Benachrichtigungen, Live-Aktivitäten, Timer, Navigationshinweise etc. anzuzeigen. Die Dynamic Island löste mit dem iPhone 14 Pro die statische Notch ab.

Weiter heißt es, dass Apple beim iPhone 17e trotz Dynamic Island weiterhin auf ein 60Hz OLED-Display setzt. Dies würde im Umkehrschluss bedeuten, dass das Gerät im Wesentlichen das gleiche Display wie das 6,1 Zoll iPhone 15 und iPhone 16 nutzt. Dis klingt durchaus plausibel, da Apple bei seinen Einsteigermodelln für gewöhnliche ältere Technologien wiederverwendet.

Das iPhone 16e wurde im Februar 2025 auf den Markt gebracht. Rund ein Jahr später könnte das iPhone 17e erscheinen.