Apple arbeitet offenbar daran, das Design der Kamerataste bei den iPhone 18 Modellen zu vereinfachen, um die Kosten zu senken. So geht es zumindest aus den Informationen eines etablierten chinesischen Leakers hervor.

iPhone 18 soll einfacheres Design der Kamerataste erhalten

Bei der aktuellen Kamerataste der iPhone 17 Modelle setzt Apple sowohl auf kapazitive Sensoren als auch Drucksensoren unter einer Saphirglasoberfläche. Die kapazitive Schicht erkennt Berührungsgesten, während der Drucksensor unterschiedliche Druckstufen für Tippen, Drücken und Wischen erkennt.

Glaubt man den Informationen des Lenkers Instant Digital (via Macrumors), wird Apple in der zweiten Generation der Kamerataste die kapazitive Sensorschicht entfernen und nur die Drucksensorerkennung beibehalten, um alle Kamerasteuerungsfunktionen auf dem iPhone 18 zu erreichen. Bei einer späteren Version der Kamerataste – so der Leaker, soll piezoelektrische Keramik zum Einsatz kommen, um lokalisiertes haptisches Feedback zu liefern.

Noch wird es knapp ein Jahr dauern, bis die ersten iPhone 18 Modelle erscheinen. Gerüchten zufolge bringt Apple das iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und das iPhone 18 Fold im September 2026 auf den Markt. Im Frühjahr 2027 sollen das iPhone 18 und das iPhone 18e folgen.