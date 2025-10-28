Zum zwanzigsten Geburtstag des iPhone strebt Apple im Jahr 2027 angeblich ein Gerät an, das wie aus einem Guss wirkt. Das „iPhone 20“ (falls Apple wirklich die 19 überspringt) soll über ein Display verfügen, das sich um alle Kanten des Geräts schmiegt, um ein nahtloses Erscheinungsbild zu schaffen. Nun bringt der Leaker „Instant Digital“ ein weiteres Gerücht in den Umlauf. Wie er erfahren haben will, wird das Jubiläums-iPhone komplett auf mechanische Tasten verzichten und stattdessen auf Solid-State-Tasten setzen.

„Project Bongo“

Die Idee ist nicht neu. Bereits im Jahr 2022 kursierten Berichte über „Project Bongo“, ein internes Apple-Projekt zur Entwicklung von Solid-State-Tasten für das iPhone 15 Pro. Damals sollte die Technologie 2023 debütieren, wurde aber kurz vor der Markteinführung gestrichen. Auch für das iPhone 16 Pro gab es entsprechende Gerüchte, bevor das Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Doch Apple scheint die Entwicklung nicht aufgegeben zu haben. Im Juni 2025 meldete sich Instant Digital erneut zu Wort und behauptete, dass Apple die neuen Tasten nicht nur für das iPhone in Betracht zieht, sondern für die gesamte Produktpalette, einschließlich iPad und Apple Watch.

Was sind Solid-State-Tasten?

Die Solid-State-Technologie soll alle physischen Bedienelemente ersetzen. Betroffen wären die Seitentaste, die Lautstärketasten, die Aktionstaste und die Kamerataste. Die neuen Tasten sollen direkt in den Rahmen integriert werden, ohne sich physisch zu bewegen.

Ein geringerer Verschleiß ist der offensichtliche Vorteil. Weitaus spannender ist jedoch die Möglichkeit, zwischen leichtem und festem Drücken zu unterscheiden, wodurch Nutzer verschiedene Funktionen kontextabhängig auslösen könnten. Die größte Herausforderung bleibt, dass sich die Solid-State-Taste nicht wie ein starres Stück Metall anfühlen darf. Apple möchte ein absolut realistisches Druckgefühl erzeugen. Das Unternehmen könnte hierfür ein vibrationsbasiertes Soundsystem nutzen. Laut Instant Digital hat Apple die Funktionstests der neuen Tasten bereits abgeschlossen.

Ein iPhone aus Glas

Tatsächlich würde die Solid-State-Technologie beim „iPhone 20“ Sinn ergeben. Hartnäckig halten sich Gerüchte über ein Gerät, das fast nur noch aus Glas besteht, ein sogenanntes „Slab of Glass“ Design. Ein an allen vier Seiten gekrümmtes Display soll für ein komplett rahmenloses Erlebnis sorgen. Mechanische Tasten wären in einem solchen Design fehl am Platz, da sie physische Öffnungen im Gehäuse benötigen und die Vision stören würden. Solid-State-Tasten lösen dieses Problem elegant und ermöglichen ein nahtloses Design. Man stelle sich vor, wie die aktiven Displayränder direkt in die interaktiven Tastenzonen übergehen und je nach Kontext dezent aufleuchten.

Die Vorstellung eines solchen Geräts ist durchaus faszinierend. Das Jahr 2027 ist jedoch noch eine Weile hin und es wird sich zeigen müssen, ob „Project Bongo“ dieses Mal tatsächlich die Serienreife erreicht.