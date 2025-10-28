In regelmäßigen Abständen informiert die Deutsche Telekom über den Ausbau ihrer Netze. Mal ist das Mobilfunknetz an der Reihe und ein adneres mal gibt es eine Wasserstandsmeldung zum Glasfaserausbau, so wie im konkreten Fall. Im vergangenen Monat wurden Pro Arbeitstag pro Minute 25 neue Anschlüsse errichtet.

Telekom: 266.000 neue Glasfaseranschlüsse im September 2025

Bei der Telekom geht es im Rekordtempo weiter. So hat das Bonner Unternehmen im September 266.000 neue Glasfaseranschlüsse gebaut. Damit wurde die bisherige Bestmarke aus dem Juni (258.000 neue Glasfaseranschlüsse) noch einmal übertroffen.

m Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Plus von 20,9 Prozent. Wenn man für den September 22 Arbeitstage mit acht Stunden rechnet, wurden von der Telekom pro Stunde über 1.511 Anschlüsse gebaut – über 25 Anschlüsse pro Minute. Rund 11,8 Millionen Haushalte und Unternehmen können jetzt mit bis zu 2.000 Mbit/s surfen. Über 37,1 Millionen Haushalte und Unternehmen haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Über 31,8 Millionen davon können sogar bis zu 250 Mbit/s bekommen.

Top 5 Anwendungen

Wie wir es von der Telekom gewohnt sind, informiert das Unternehmen auch über die Top 5 Anwendungen im eigenen Netz. Im September war MagentaTV die meistgenutzte Anwendung im Netz der Telekom. Platz 2 geht an YouTube. Netflix folgt auf Platz 3, Amazon Prime Video auf Platz 4. Platz 5 geht an Instagram. Bei den Uploads lag Google Cloud vor Microsoft Teams. WhatsApp springt von Platz fünf auf drei. Dahinter folgen YouTube und Discord.