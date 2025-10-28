Waipu.tv hat ein neues Bundle aufgelegt und bietet dieses zum unschlagbaren Preis an. Ihr erhaltet Waipu.tv Perfect Plus in Kombination mit WOW Filme & Serien und zahlt im Jahrespaket nur 5,99 Euro pro Monat (statt 17,49 Euro). Bei dem Preis kann man einfach nichts falsch machen. Ihr könnt das Bundle exklusiv über diese Waipu.tv Sonderseite buchen.

Waipu.tv + WOW Filme & Serien im Bundle zum unschlagbaren Preis

Waipu.tv und WOW führen ihre Kooperation fort und bieten pünktlich zur dunklen Jahreszeit das ultimative TV- und Streaming-Erlebnis zum Sparpreis an: Für nur 5,99 Euro monatlich erhaltet ihr Perfect Plus mit WOW Filme & Serien im Jahrespaket, statt den üblichen 17,49 Euro. Damit bekommt ihr zwölf Monate lang vollen Zugriff auf Premium-TV von waipu.tv und preisgekrönte Filme & Serien mit WOW.

Waipu.tv Perfect Plus bietet euch über 300 Sende in HD, darunter alle Top-Sender wie ARD, ZDF, RTL, SAT.1 und viele mehr inklusive über 70 Pay-TV-Sender, mehr als 40.000 Filme und Serien auf Abruf und 150 Stunden Aufnahmespeicher zur Verfügung. Bei Waipu.tv Perfect Plus könnt ihr bis zu vier Stream gleichzeitig nutzen.

WOW Filme & Serien bietet Zugang zu aktuellen Blockbustern kurz nach Kinostart sowie zu preisgekrönten Serien von HBO, Sky Originals und exklusiven NBCU-Serien wie „The Last of Us“, „The Day of the Jackal“ und „Devil In Disguise: John Wayne Gacy“.

Ihr erhaltet satte 65 Prozent Rabatt für 12 Monate auf das Perfect Plus mit WOW Filme & Serien Jahrespaket. Damit zahlt ihr 12 Monate nur 5,99 Euro mtl. statt 17,49 € mtl. Das bedeutet eine beeindruckende Ersparnis von 138,00 Euro im Jahr.

Nach 12 Monaten geht das Paket automatisch in ein monatlich kündbares Perfect Plus mit WOW Filme & Serien-Paket für 23,99 Euro im Monat über, sofern nicht vor Ende des zwölften Monats gekündigt wird. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten ist das Paket monatlich kündbar.

>>> Waipu.tv + WOW Filme & Serien zum Tiefpreis buchen <<<