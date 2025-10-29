Apple hat seine Ausgaben für Lobbyarbeit in der Europäischen Union drastisch erhöht. Nach Angaben des Corporate Europe Observatory investiert das Unternehmen mittlerweile rund 7 Millionen Euro jährlich, um Einfluss auf europäische Regulierungsprozesse zu nehmen. Damit zahlt Apple die höchste Summe, die das Unternehmen jemals für EU-Lobbying aufgewendet hat.

Verdopplung innerhalb von vier Jahren

Während Apple 2021 noch zwischen 3,5 und 3,75 Millionen Euro pro Jahr für Lobbyarbeit investierte, hat sich diese Summe laut dem Bericht bis 2025 nahezu verdoppelt. Damit gehört Apple zu den zehn größten Lobbyisten im europäischen Technologiesektor. Die Top-Ten-Unternehmen machen zusammen 49 Millionen Euro von insgesamt 151 Millionen Euro aus, die im EU Transparency Register für digitale Branchen erfasst wurden.

Der Anstieg überrascht nicht. Die EU hat in den vergangenen Jahren eine beispiellose Regulierungswelle für große Technologiekonzerne angestoßen. Digital Markets Act, Digital Services Act, KI-Verordnung und eine verschärfte DSGVO-Durchsetzung betreffen Apples Geschäftsmodell unmittelbar. Wer in Europa verkaufen will, muss sich den neuen Spielregeln anpassen oder versuchen, diese mitzugestalten.

Intensive Treffen mit Entscheidungsträgern

Zwischen Januar und Juni 2025 nahm Apple an 29 formellen Gesprächen mit hochrangigen Vertretern der Europäischen Kommission teil. Amazon führte im selben Zeitraum 43 Treffen, Microsoft 36, Google 35 und Meta 27. Künstliche Intelligenz dominierte dabei die Agenda. In 58 der 146 dokumentierten Meetings mit den fünf größten US-Technologieunternehmen spielte das Thema KI eine zentrale Rolle.

Weitere Schwerpunkte waren Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur mit 23 Treffen sowie der Digital Services Act, der Digital Markets Act und der geplante Digital Fairness Act mit jeweils 16 bis 17 Meetings. Auch das Europäische Parlament bleibt im Fokus. Apple war in der ersten Jahreshälfte 2025 an 47 von insgesamt 232 erfassten Treffen zwischen EU-Abgeordneten und den Big-Tech-Konzernen beteiligt.

Externe Berater kosten Millionen

Ein erheblicher Teil der Ausgaben fließt in externe Dienstleistungen. Rund 2,3 Millionen Euro investierte Apple in Beratungsverträge mit Lobbyagenturen, PR-Firmen und Forschungseinrichtungen. Amazon gab in dieser Kategorie 2,84 Millionen Euro aus, Meta 1,5 Millionen. Mehrere Brüsseler Think-Tanks, darunter Bruegel und das Centre for European Policy Studies, erhalten inzwischen finanzielle Unterstützung von allen fünf großen US-Technologieunternehmen.

Die erhöhten Investitionen spiegeln eine simple Realität wider. Apple ist von praktisch jeder bedeutenden EU-Technologievorschrift direkt betroffen. Wer mitreden will, muss präsent sein. Die Zahlen zeigen, dass Apple diese Lektion gelernt hat.