Apple entwickelt Modelle des iPad mini, iPad Air, MacBook Pro und MacBook Air mit OLED-Display. Die Display-Technologie kommt bereits beim iPad Pro zum Einsatz und Apples Pläne sehen es vor, dass diese in den kommenden Monaten und Jahren auf weitere Geräte gebracht wird.

OLED-Displays für MacBooks, iPad mini und iPad Air in Arbeit

Apple arbeitet an OLED-Versionen des MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air und iPad mini, so Mark Gurman von Blomberg.

In dem Bericht heißt es, dass das iPad mini bereits im kommenden Jahr ein OLED-Display erhalten wird. Gleichzeitig wird dem Gerät ein besserer Schutz gegen Wasser nachgesagt. Beim iPad Air müsst ihr vermutlich etwas länger warten, bis ein OLED-Display verbaut wird. Gurman ist zu Ohren gekommen, dass das iPad Air, welches im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen wird, weiterhin ein LCD-Display besitzen wird. Das iPad Air soll frühestens im Jahr 2027 ein OLED-Display erhalten.

Da das iPad Pro bereits auf ein OLED-Display setzt und für das iPad Air und iPad mini entsprechende Displays geplant sind, würde nur das Einsteiger-iPad bei der LCD-Technologie bleiben.

Beim MacBook Pro sind Gerüchte sehr konkret, dass die nächste Generation (Ende 2026 oder Anfang 2027) ein OLED-Display erhält. Dann soll das Gerät ein größeres Design-Update erhalten. Beim MacBook Air müssen Kunden noch etwas länger auf den Einsatz der OLED-Technologie warten. Das MacBook Air M5, welches im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen wird, erhält weiterhin ein LCD-Display. Frühestens 2028 soll das MacBook Air auf OLED setzen.