Anfang letzten Jahres bestätigte Apple TV (hieß damals noch Apple TV+) die Arbeiten an der neuen Thriller-Serie „Down Cemetery Road“ mit Emma Thompson und Ruth Wilson. Nachdem im vergangenen Monat der offizielle Trailer veröffentlicht wurde, steht die Apple Original-Serie ab sofort auf dem Video-Streaming-Dienst bereit.

„Down Cemetery Road“ startet auf Apple TV

Am heutigen Tag startet achtteilige Serie „Down Cemetery Road“ mit den ersten beiden Folgen auf Apple TV. Anschließend schickt der Video.Streaming-Dienst immer mittwochs bis zum 10. Dezember 2025 neue Folgen ins Rennen.

In der Hauptrolle und als ausführende Produzentin fungiert die Oscar-, BAFTA-, Golden Globe- und Emmy-Preisträgerin Emma Thompson. Auch die Golden Globe- und zweifache Olivier-Preisträgerin Ruth Wilson ist in den Hauptrollen zu sehen.

Die Story? Als in einem ruhigen Vorort von Oxford ein Haus explodiert und ein Mädchen verschwindet, ist Nachbarin Sarah Trafford (Wilson) besessen davon, sie zu finden und bittet die Privatdetektivin Zoë Boehm (Thompson) um Hilfe. Zoë und Sarah geraten plötzlich in eine komplexe Verschwörung, die enthüllt, dass Menschen, die lange für tot gehalten wurden, noch immer unter den Lebenden sind, während die Lebenden sich schnell den Toten anschließen.

In weiteren Rollen sind er BAFTA-Preisträger Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Emmy-Preis-Nominierter Tom Goodman-Hill, BAFTA-Preisträger Darren Boyd, Tom Riley, SAG-Preis-Nominierter Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun und Aiysha Hart zu sehen.

