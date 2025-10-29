Disney+: Das ist neu [November 2025]

Einmal pro Monat gibt Disney+ einen Ausblick darauf, welche Neuheiten im Folgemonat auf dem Video-Streaming-Portal starten. Kurz bevor wir das Kalenderblatt für den Monat Oktober abreißen, erfahren wir nun, welche neuen Serien und Filme auf Disney+ starten.

Disney+: Das ist neu [November 2025]

Der November auf Disney+ verspricht spannende Inhalte, die gerade bei kälterem Wetter ein treuer Begleiter für gemütliche Stunden zu Hause sind.

Disney+: Neustarts

1. November

  • The Rookie: Feds – Staffel 1 (HULU)

4. November

  • All’s Fair – Staffel 1 (HULU)

5. November

  • The Manipulated (HULU) (OV/UT)

7. November

  • Seventeen: Our Chapter (Disney) (OV/UT)
  • Fire and Water: Die Entstehung der Avatar Filme – Staffel 1 (HULU) (OV/UT)
  • National Geographics „LOVE+WAR – Zwischen Krieg und Familie“ (National Geographics)

12. November

  • Family Guy – Staffel 23 (HULU)

13. November

  • The Secret Lives of Mormon Wives – Staffel 3 (HULU)

14. November

  • LEGO Marvel Avengers: Die virale Bedrohung – Staffel 1 (Marvel)
  • A Very Jonas Christmas Movie (Disney)

18. November

  • Micky Maus Wunderhaus+ – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)

19. November

  • Die Hand an der Wiege (HULU)
  • Electric Bloom – Staffel 1 (Disney)
  • Vampirina: Teenage Vampire – Staffel 1 (Disney)
  • English Teacher – Staffel 2 (HULU)

21. November

  • Sebastian Maniscalco: It ain’t right (HULU) (OV/UT)

24. November

  • National Geographics „Chris Hemsworth: Ein unvergesslicher Roadtrip“ (National Geographics)

26. November

  • The Beatles Anthology – Staffel 1 (HULU) (OV/UT)

28. November

  • Beyond Paradise Christmas Special (HULU)
  • Elfen helfen: Das Schneeball-Protokoll (Disney)

Disney+: Neue Katalog-Titel

1. November

  • Der Grinch (HULU)
  • Liebe braucht keine Ferien (HULU)
  • Last Christmas (HULU)
  • Tatsächlich Liebe (HULU)
  • Die Mumie (1999) (HULU)
  • Die Mumie (2017) (HULU)
  • Die Mumie kehrt zurück (2001) (HULU)
  • Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers (2008) (HULU)
  • Ronaldo (HULU)

7. November

  • Das Sams (HULU)
  • Die Unsichtbaren (HULU)
  • Zum Leben erweckt (Disney)

12. November

  • SuperKitties – Staffel 2 (Batch 3) (Disney)

14. November

  • National Geographics „Mega-Bauwerke: Real Madrids Superstadion“ (National Geographic)

21. November

  • National Geographics „The Devil’s Thumb – Ein höllischer Aufstieg” (National Geographic)

26. November

  • National Geographics „Die verlorenen Schätze der Bibel“ – Staffel 1 (National Geographic)
  • Spielstunde mit Winnie Puuh (Shorts) – Staffel 2 (Disney)
  • RoboGobo – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)

30. November

  • Little Angel – Staffel 7

