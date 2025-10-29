Einmal pro Monat gibt Disney+ einen Ausblick darauf, welche Neuheiten im Folgemonat auf dem Video-Streaming-Portal starten. Kurz bevor wir das Kalenderblatt für den Monat Oktober abreißen, erfahren wir nun, welche neuen Serien und Filme auf Disney+ starten.
Disney+: Das ist neu [November 2025]
Der November auf Disney+ verspricht spannende Inhalte, die gerade bei kälterem Wetter ein treuer Begleiter für gemütliche Stunden zu Hause sind.
Disney+: Neustarts
1. November
- The Rookie: Feds – Staffel 1 (HULU)
4. November
- All’s Fair – Staffel 1 (HULU)
5. November
- The Manipulated (HULU) (OV/UT)
7. November
- Seventeen: Our Chapter (Disney) (OV/UT)
- Fire and Water: Die Entstehung der Avatar Filme – Staffel 1 (HULU) (OV/UT)
- National Geographics „LOVE+WAR – Zwischen Krieg und Familie“ (National Geographics)
12. November
- Family Guy – Staffel 23 (HULU)
13. November
- The Secret Lives of Mormon Wives – Staffel 3 (HULU)
14. November
- LEGO Marvel Avengers: Die virale Bedrohung – Staffel 1 (Marvel)
- A Very Jonas Christmas Movie (Disney)
18. November
- Micky Maus Wunderhaus+ – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)
19. November
- Die Hand an der Wiege (HULU)
- Electric Bloom – Staffel 1 (Disney)
- Vampirina: Teenage Vampire – Staffel 1 (Disney)
- English Teacher – Staffel 2 (HULU)
21. November
- Sebastian Maniscalco: It ain’t right (HULU) (OV/UT)
24. November
- National Geographics „Chris Hemsworth: Ein unvergesslicher Roadtrip“ (National Geographics)
26. November
- The Beatles Anthology – Staffel 1 (HULU) (OV/UT)
28. November
- Beyond Paradise Christmas Special (HULU)
- Elfen helfen: Das Schneeball-Protokoll (Disney)
Disney+: Neue Katalog-Titel
1. November
- Der Grinch (HULU)
- Liebe braucht keine Ferien (HULU)
- Last Christmas (HULU)
- Tatsächlich Liebe (HULU)
- Die Mumie (1999) (HULU)
- Die Mumie (2017) (HULU)
- Die Mumie kehrt zurück (2001) (HULU)
- Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers (2008) (HULU)
- Ronaldo (HULU)
7. November
- Das Sams (HULU)
- Die Unsichtbaren (HULU)
- Zum Leben erweckt (Disney)
12. November
- SuperKitties – Staffel 2 (Batch 3) (Disney)
14. November
- National Geographics „Mega-Bauwerke: Real Madrids Superstadion“ (National Geographic)
21. November
- National Geographics „The Devil’s Thumb – Ein höllischer Aufstieg” (National Geographic)
26. November
- National Geographics „Die verlorenen Schätze der Bibel“ – Staffel 1 (National Geographic)
- Spielstunde mit Winnie Puuh (Shorts) – Staffel 2 (Disney)
- RoboGobo – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)
30. November
- Little Angel – Staffel 7
