Apple arbeitet an einem neuen iPad mini, welches einen besseren Schutz gegen Wasser aufweisen soll. Das 2026er Modell soll einen ähnlichen Schutz gegen Wasser wie das iPhone bieten, so dass das Gerät besser in feuchten Umgebungen (am Pool oder im Bad) genutzt werden kann.

iPad mini 2026 soll besser gegen Wasser geschützt sein

Bloomberg berichtet, dass Apple ein neues Lautsprechersystem für das iPad mini entwickelt, das eine vibrationsbasierte Technologie verwendet, mit der die Lautsprecherlöcher im Gerät entfernt werden können. Das Entfernen der Lautsprecherlöcher würde Bereiche reduzieren, in denen Wasser in das iPad eindringen kann.

Für das iPhone verwendet Apple Klebstoff und Dichtungen, um die Lautsprecherlöcher und andere Eintrittspunkte vor dem Eindringen von Wasser zu schützen, so dass das Design beim iPad mini ein anderes wäre. Das aktuelle iPad mini hat keine offizielle Zertifizierung zum Schutz gegen Wasser. Das iPhone hingegen wird mit einer IP68-Zertifizierung beworben. Dies bedeutet, dass das Gerät 30 Minuten lang bis zu sechs Meter tief in Wasser eintauchen kann.

Das iPad mini 2026 soll ein OLED-Display erhalten. Gleichzeitig könnte Apple auf eine offizielle IPXX-Zertifizierung setzen. Ob das Gerät allerdings so einen Schutz gegen Wasser wie das iPhone benötigt, seit mal dahingestellt.