o2 hat heute bekannt gegebene ass das Telekommunikationsunternehmen seine Kooperation mit dem KI-Softwareunternehmen OpenAI ausweitet. So erhalten Neukunden ab dem 05. November sechs Monate kostenlosen Zugang zu ChatGPT Plus.

o2 verschenk ChatGPT Plus an Neukunden

o2 und OpenAI weiten ihre Zusammenarbeit aus und bieten Neukunden des Telekommunikationsunternehmen ab dem 05. November 2025 sechs Monate kostenlosen Zugriff auf ChatGPT Plus. Normalerweise kostet ChatGPT Plus 23 Euro pro Monat, so dass Kunden 138 Euro sparen.

„Neben Streaming und Social Media entwickelt sich KI bei den Mobilfunkkundinnen und –kunden rasant zum nächsten großen digitalen Alltagsphänomen. Während erstere in den letzten Jahren das digitale Leben geprägt haben, wird KI nun zum immer wichtigeren Werkzeug, das den Alltag produktiver, einfacher und kreativer macht”, sagt Andreas Laukenmann, Privatkundenvorstand bei o2.

ChatGPT Plus bietet Zugriff auf das aktuelle GPT-5-Modell, das schnellere Reaktionszeiten, präzisere Antworten sowie erweiterte Funktionen wie Websuche, Dateianalyse und Bildverarbeitung ermöglicht.

Bereits Anfang Oktober hatte O2 Telefónica in einem ersten Schritt den Teilnehmenden am Vorteilsprogramm „Priority“ der Kernmarke O2 einen dreimonatigen kostenfreien Zugang zu ChatGPT Plus angeboten.