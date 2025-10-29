WhatsApp arbeitet an einer Funktion, die das Aufräumen des Gerätespeichers deutlich erleichtert. Statt wie bisher alle Medien aus sämtlichen Chats durchforsten zu müssen, lässt sich künftig direkt in jedem einzelnen Gespräch nachvollziehen, welche Dateien besonders viel Platz belegen.

WhatsApp räumt die Speicherverwaltung auf

Bislang müssen Nutzer den Umweg über die Einstellungen nehmen und dort unter „Speicher und Daten“ alle geteilten Inhalte durchsuchen. Zwar gibt es in jedem Chat bereits die Option „Medien, Links und Doks“, doch die zeigt nur an, was geteilt wurde. Wie viel Speicherplatz eine Datei tatsächlich belegt, bleibt dabei im Dunkeln.

Die neue Funktion integriert die Speicherverwaltung direkt in die Chat-Infos. Laut WaBetaInfo zeigt die aktuellste Beta-Version eine übersichtliche Darstellung aller Medien innerhalb eines Chats, sortiert nach Dateigröße. Zusätzliche Filter wie „Neueste“, „Älteste“ oder „Größte“ helfen dabei, gezielt nach bestimmten Inhalten zu suchen.

Ein konkreter Starttermin steht noch nicht fest. Da die Funktion jedoch bereits in der Beta-Phase weit fortgeschritten ist, dürfte die Wartezeit überschaubar bleiben.