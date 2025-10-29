Knapp drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Withings zur Consumer Electronics Show 2023 mit U-Scan das weltweit erste vernetzte und kompakte Urinlabor für zu Hause vorgestellt. Am heutigen Tag erfolgt der offizielle Start von U-Scan. Zwei Varianten sind auf Withings.com erhältlich.

Withings U-Scan: Verkaufsstart des Urinanalyse-Geräts

Etwas später als ursprünglich geplant, bringt Withings mit U-Scan am heutigen Tag sein Urinanalyse-Geräts auf den Markt. Nach mehr als sieben Jahren Forschung und Entwicklung ermöglicht U-Scan die regelmäßige, automatische Analyse von Urinproben direkt im Badezimmer – diskret, hygienisch und wissenschaftlich präzise. Das System kombiniert einen smarten Reader mit austauschbaren Testkartuschen, die unterschiedliche Gesundheitsbereiche abdecken.

Zwei unterschiedliche Varianten von U-Scan bringt Withings auf den Markt:

U-Scan Nutrio unterstützt Nutzer dabei, ihre Ernährung und ihren Stoffwechsel besser zu verstehen, indem es wichtige Biomarker wie pH-Wert, Hydration, Ketone und Vitamin C misst.

unterstützt Nutzer dabei, ihre Ernährung und ihren Stoffwechsel besser zu verstehen, indem es wichtige Biomarker wie pH-Wert, Hydration, Ketone und Vitamin C misst. U-Scan Calci hilft, die Nierengesundheit proaktiv zu überwachen, indem es Werte wie Calcium, pH und Urinkonzentration erfasst und so Risikofaktoren für Nierensteine sichtbar macht.

Die Ergebnisse werden automatisch mit der Withings App synchronisiert und dort in leicht verständlichen Diagrammen und Trends dargestellt. So erhalten Nutzer einen klaren Überblick über ihre Gesundheitsdaten und können Entwicklungen im Zeitverlauf nachvollziehen.

U-Scan Nutrio ist ab heute auf withings.com für 349,95 Euro (UVP) erhältlich. U-Scan Calci folgt zeitgleich in limitierter Stückzahl.