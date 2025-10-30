Seit der Markteinführung der AirPods Pro 3 melden sich vereinzelt Käufer mit einem ungewöhnlichen Problem. So berichten einige Nutzer von statischen Störgeräuschen, die insbesondere bei aktivierter Geräuschunterdrückung auftreten, sobald keine Musik oder andere Medien abgespielt werden.

Wie sich das Problem äußert

In Foren wie Reddit und MacRumors teilen Betroffene ihre Erfahrungen und beschreiben das Phänomen auf unterschiedliche Weise. Auch wenn die Beschreibungen variieren, deuten sie doch auf dasselbe Grundproblem hin. Manche Nutzer hören ein konstantes Rauschen, andere vergleichen das Geräusch mit „leichtem Regen“ oder dem Klang, den man wahrnimmt, wenn man sich „eine Muschel ans Ohr hält“.

Das Störgeräusch tritt anscheinend nicht nur im Active Noise Cancellation Modus auf, sondern zeigt sich bei manchen Nutzern auch in den adaptiven und transparenten Modi. Ein Nutzer beschreibt seine Erfahrung folgendermaßen:

„Beim Umschalten zwischen aktivierter und deaktivierter Geräuschunterdrückung werden tiefe Frequenzen zwar spürbar gedämpft, doch höhere Frequenzen scheinen in stillen Räumen geradezu lauter zu werden. Das Ergebnis fühlt sich an, als würde permanent ein kleiner Ventilator im Hintergrund laufen.“

Unterschiedliche Ausprägungen

Die meisten AirPods Pro 3 scheinen nicht betroffen zu sein. Während die Mehrheit der Nutzer das Problem überhaupt nicht wahrnimmt, berichten einzelne Betroffene von deutlichen Unterschieden zwischen dem linken und rechten Ohrhörer. Besonders auffällig ist, dass bei manchen das Rauschen nur in einem Ohr oder vorrangig im Transparenzmodus auftritt. Für Nutzer, die Musik bei niedriger Lautstärke hören möchten, wird das Problem besonders störend, da das Hintergrundrauschen dann nicht ausreichend überdeckt wird.

Einige der betroffenen Käufer haben ihre AirPods Pro 3 bereits ausgetauscht oder Ersatzgeräte von Apple erhalten. Allerdings zeigt sich das gleiche Problem in einzelnen Fällen auch bei den Austauschmodellen. Apple empfiehlt seinen Store-Mitarbeitern laut einem Nutzer, bei entsprechenden Beschwerden einen Austausch vorzunehmen.

Mögliche Ursachen und Lösungen

Ob das Problem auf einen Hardware-Defekt oder auf Software-Probleme zurückzuführen ist, bleibt bislang unklar. Sollte es sich um ein Software-Problem handeln, könnte Apple mit künftigen Firmware-Updates Abhilfe schaffen. Aktuell bleibt nur das vollständige Deaktivieren der Geräuschunterdrückung und des Transparenzmodus über die Einstellungen, falls das Problem auftritt. Diese Maßnahme dürfte für Betroffene auf lange Sicht jedoch keine zufriedenstellende Dauerlösung sein.