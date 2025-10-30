Apple hat über sein Developer-Portal verschiedene Neuerungen für Entwickler angekündigt. Demnach führt Apple neue Optionen für das Einreichen von Inhalten und Updates ein, während eine App überprüft wird. Zudem wird die Anzahl der benutzerdefinierten Produktseiten verdoppelt und es werden Angebots-Codes für alle Arten von In-App-Käufen angeboten.

Neuerungen für Entwickler

Entwickler können zusätzliche Elemente unabhängig von einer bestehenden Einreichung an das „App Review“-Team senden, was Entwicklern mehr Flexibilität bei der Einreichung Ihrer Apps und Spiele gibt. Drei Beispiele werden hierfür genannt:

Ein oder mehrere In-App-Ereignisse in einer separaten Einreichung, wenn Entwickler eine App-Version in Prüfung haben.

Eine App-Version, um einen kritischen Fehler zu beheben, der von allen bestehenden benutzerdefinierten Produktseiten getrennt ist, die überprüft werden.

Eine oder mehrere Game Center-Funktionen – einschließlich Erfolge, Bestenlisten, Herausforderungen und mehr – in einer Einreichung, die von einer App-Version getrennt ist, die überprüft wird.

Weiter heißt es, dass die Anzahl der benutzerdefinierten Produktseiten, die Entwickler erstellen können, um Inhalte und Funktionen in Apps hervorzuheben. verdoppelt wird. Entwickler können jetzt bis zu 70 benutzerdefinierte Seiten zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellen und veröffentlichen. Darüber hinaus können Sie jetzt jeder benutzerdefinierten Produktseite Schlüsselwörter zuweisen, damit sie im App Store besser auffindbar sind.

Zudem unterstützen sogenannte Angebotscodes jetzt alle Arten von In-App-Käufen, einschließlich verbrauchbarer, nicht verbrauchbarer und nicht verlängernder Abonnements, zusätzlich zur erweiterten Unterstützung für automatisch verlängerbare Abonnements. Mit Angebotscodes können Entwickler Personen ein zeitlich begrenztes Angebot für einen kostenlosen oder ermäßigten In-App-Kauf präsentieren.

Angebotscodes bauen auf der Funktionalität von Promo-Codes auf und bieten eine verbesserte Konfiguration und Kundenberechtigung. Infolgedessen können Entwickler ab dem 26. März 2026 keine Promo-Codes mehr für In-App-Käufe in App Store Connect erstellen.